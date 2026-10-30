Η Σύλβια Δεληκούρα ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της
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Σύλβια Δεληκούρα σύντροφος Χωρισμός

Η Σύλβια Δεληκούρα ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της

H ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Δημήτρης Λιόσης δεν είναι μαζί εδώ και έναν χρόνο

Η Σύλβια Δεληκούρα ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της
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Μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Σύλβια Δεληκούρα, ανακοινώνοντας στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της, τον ιχθυοπώλη, Δημήτρη Λιόση, ο οποίος δραστηριοποιείται ως ιχθυοπώλης. Όπως είπε, οι δυο τους δεν είναι ζευγάρι εδώ και έναν χρόνο.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη σε εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της προβλήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο για εκείνη. Σε αυτό γινόταν μία αναφορά και στον πρώην σύντροφό της. Μετά την προβολή, η Σύλβια Δεληκούρα ξέσπασε σε γέλια, λέγοντας ότι έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. «Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ και έναν χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη τον ψαρά. Δεν είμαστε μαζί», δήλωσε.

Μάλιστα, όταν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασαν τη διακριτικότητα με την οποία διαχειρίστηκε τον χωρισμό της, η ηθοποιός σημείωσε πως έτσι και αλλιώς η προσωπική της ζωή δεν απασχολεί τον κόσμο. «Δεν γίνεται αλλιώς να κρατήσω άλλη στάση. Είναι και ένα θέμα που δεν αφορά τον κόσμο», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο 


Η Σύλβια Δεληκούρα ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της
Η Σύλβια Δεληκούρα και ο Δημήτρης Λιόσης σε έξοδό τους το 2018
37 ΣΧΟΛΙΑ

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