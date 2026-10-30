Η οργή της Ελένης Ράντου για την AI φωτογραφία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο νοσοκομείο: Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο
Η οργή της Ελένης Ράντου για την AI φωτογραφία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο νοσοκομείο: Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο
Η αντίδραση της ηθοποιού έρχεται λίγες μέρες μετά τη νοσηλεία του τραγουδιστή εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος
Την έντονη αγανάκτησή της εξέφρασε η Ελένη Ράντου μέσα από τα social media για φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει τον σύζυγό της, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, μέσα σε νοσοκομείο, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.
Η ηθοποιός προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας τη χυδαιότητα και την εκμετάλλευση προσωπικών στιγμών με στόχο την προσέλκυση διαδικτυακών κλικ. Η Ελένη Ράντου δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία τέτοιων εικόνων, αλλά και για όσους επιλέγουν να εκμεταλλεύονται την ανησυχία του κόσμου γύρω από την υγεία ενός ανθρώπου.
Στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση... Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά εκτός από την προφανή διαφορά έχουν και μία ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Ελένης Ράντου
Η αντίδραση της Ελένης Ράντου έρχεται λίγες μέρες μετά την είδηση για τη νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος.
Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και πήρε εξιτήριο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του. Μάλιστα, ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του με δημόσιο μήνυμα, ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους.
«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης», ανέφερε ο τραγουδιστής σε δημοσίευσή του στο Instagram.
Η ηθοποιός προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας τη χυδαιότητα και την εκμετάλλευση προσωπικών στιγμών με στόχο την προσέλκυση διαδικτυακών κλικ. Η Ελένη Ράντου δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία τέτοιων εικόνων, αλλά και για όσους επιλέγουν να εκμεταλλεύονται την ανησυχία του κόσμου γύρω από την υγεία ενός ανθρώπου.
Στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση... Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά εκτός από την προφανή διαφορά έχουν και μία ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Ελένης Ράντου
Η αντίδραση της Ελένης Ράντου έρχεται λίγες μέρες μετά την είδηση για τη νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος.
Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και πήρε εξιτήριο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του. Μάλιστα, ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του με δημόσιο μήνυμα, ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους.
«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης», ανέφερε ο τραγουδιστής σε δημοσίευσή του στο Instagram.
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