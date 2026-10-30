Η οργή της Ελένης Ράντου για την AI φωτογραφία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο νοσοκομείο: Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο

Η αντίδραση

της Ελένης Ράντου έρχεται λίγες μέρες μετά την είδηση για τη νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος.

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και πήρε εξιτήριο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του. Μάλιστα, ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του με δημόσιο μήνυμα , ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης», ανέφερε ο τραγουδιστής σε δημοσίευσή του στο Instagram.