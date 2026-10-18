Νίκος Αλιάγας: Η ωραιότερη φωτογραφία ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου, ήταν του πατέρα μου στην κηδεία του
Νίκος Αλιάγας: Η ωραιότερη φωτογραφία ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου, ήταν του πατέρα μου στην κηδεία του
«Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά αν δεν είσαι ικανός να κοιτάξεις τον θάνατο στα μάτια, πώς θα ζήσεις;» σχολίασε ο παρουσιαστής
Στη φωτογραφία που τράβηξε τον πατέρα του στην κηδεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Αλιάγας, χαρακτηρίζοντάς την, ως την πιο σκληρή, αλλά ταυτόχρονα και την ωραιότερη εικόνα που έχει αποτυπώσει ποτέ.
Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Η Ελλάδα στα Μουσεία του Κόσμου», η οποία προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Αλιάγας αναφέρθηκε στη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας ποια είναι η πιο σκληρή εικόνα που έχει αποτυπώσει με τον φακό του. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από την κηδεία του πατέρα του. Εξηγώντας πώς αποφάσισε να τη δημοσιεύσει, ο παρουσιαστής είπε: «Η ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου εάν μπορούσα να το κάνω».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι θέλησε να μοιραστεί τη φωτογραφία τόσο για τα παιδιά του και τις επόμενες γενιές όσο και για τον ίδιο, ώστε να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του: «Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για εμένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω. Αυτή η φωτογραφία ήταν η φωτογραφία του πατέρα μου, την ώρα της κηδείας του. Δεν είχα μηχανή. Είναι η μόνη φωτογραφία που έχω βγάλει έτσι και έχω δημοσιεύσει. Σε ένα βιβλίο που λεγόταν “Η δοκιμασία του Χρόνου”, την έβγαλα με το κινητό μου».
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας τη στιγμή, ο Νίκος Αλιάγας θυμήθηκε τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του: «Έφευγε ο πατέρας μου, ήρθαν οι ιερείς, αλλά απέναντι από τον πατέρα μου, ήμουν ακριβώς πίσω από το φέρετρο, ήταν όλη η μικροκοινωνία της ζωής του. Εκεί ήταν η αδερφή του, η ανιψιά του, ο παιδικός του φίλος, ο τσιγγάνος που ήρθε να δει, ο παπάς».
Κλείνοντας την αναφορά του στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση της αποδοχής του θανάτου με την κατανόηση της ίδιας της ζωής.
Όπως επισήμανε, η συνειδητοποίηση ότι ο θάνατος αποτελεί μέρος της ανθρώπινης διαδρομής μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να αντιληφθεί τη θέση του και τους δεσμούς του με τον τόπο από τον οποίο προέρχεται: «Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά αν δεν είσαι ικανός να κοιτάξεις τον θάνατο στα μάτια, πώς θα ζήσεις; Πώς θα αποδεχτώ ότι μια μέρα θα είναι η σειρά μου, στην ίδια τρύπα, στο ίδιο χωριό; Δεν είναι λύπη, είναι καταπληκτικό το να μπορείς να πεις, εδώ ανήκουμε, μπορείς να γίνεις αυτό που θες να γίνεις, αλλά στο τέλος εδώ θα γυρίσεις».
Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Η Ελλάδα στα Μουσεία του Κόσμου», η οποία προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Αλιάγας αναφέρθηκε στη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας ποια είναι η πιο σκληρή εικόνα που έχει αποτυπώσει με τον φακό του. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από την κηδεία του πατέρα του. Εξηγώντας πώς αποφάσισε να τη δημοσιεύσει, ο παρουσιαστής είπε: «Η ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου εάν μπορούσα να το κάνω».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι θέλησε να μοιραστεί τη φωτογραφία τόσο για τα παιδιά του και τις επόμενες γενιές όσο και για τον ίδιο, ώστε να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του: «Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για εμένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω. Αυτή η φωτογραφία ήταν η φωτογραφία του πατέρα μου, την ώρα της κηδείας του. Δεν είχα μηχανή. Είναι η μόνη φωτογραφία που έχω βγάλει έτσι και έχω δημοσιεύσει. Σε ένα βιβλίο που λεγόταν “Η δοκιμασία του Χρόνου”, την έβγαλα με το κινητό μου».
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας τη στιγμή, ο Νίκος Αλιάγας θυμήθηκε τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του: «Έφευγε ο πατέρας μου, ήρθαν οι ιερείς, αλλά απέναντι από τον πατέρα μου, ήμουν ακριβώς πίσω από το φέρετρο, ήταν όλη η μικροκοινωνία της ζωής του. Εκεί ήταν η αδερφή του, η ανιψιά του, ο παιδικός του φίλος, ο τσιγγάνος που ήρθε να δει, ο παπάς».
Κλείνοντας την αναφορά του στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση της αποδοχής του θανάτου με την κατανόηση της ίδιας της ζωής.
Όπως επισήμανε, η συνειδητοποίηση ότι ο θάνατος αποτελεί μέρος της ανθρώπινης διαδρομής μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να αντιληφθεί τη θέση του και τους δεσμούς του με τον τόπο από τον οποίο προέρχεται: «Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά αν δεν είσαι ικανός να κοιτάξεις τον θάνατο στα μάτια, πώς θα ζήσεις; Πώς θα αποδεχτώ ότι μια μέρα θα είναι η σειρά μου, στην ίδια τρύπα, στο ίδιο χωριό; Δεν είναι λύπη, είναι καταπληκτικό το να μπορείς να πεις, εδώ ανήκουμε, μπορείς να γίνεις αυτό που θες να γίνεις, αλλά στο τέλος εδώ θα γυρίσεις».
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