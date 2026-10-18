Νίκος Αλιάγας: Η ωραιότερη φωτογραφία ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου, ήταν του πατέρα μου στην κηδεία του

Περιγράφοντας τη στιγμή, ο Νίκος Αλιάγας θυμήθηκε τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του:

«Έφευγε ο πατέρας μου, ήρθαν οι ιερείς, αλλά απέναντι από τον πατέρα μου, ήμουν ακριβώς πίσω από το φέρετρο, ήταν όλη η μικροκοινωνία της ζωής του. Εκεί ήταν η αδερφή του, η ανιψιά του, ο παιδικός του φίλος, ο τσιγγάνος που ήρθε να δει, ο παπάς».

Κλείνοντας την αναφορά του στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση της αποδοχής του θανάτου με την κατανόηση της ίδιας της ζωής.



Όπως επισήμανε, η συνειδητοποίηση ότι ο θάνατος αποτελεί μέρος της ανθρώπινης διαδρομής μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να αντιληφθεί τη θέση του και τους δεσμούς του με τον τόπο από τον οποίο προέρχεται:

«Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά αν δεν είσαι ικανός να κοιτάξεις τον θάνατο στα μάτια, πώς θα ζήσεις; Πώς θα αποδεχτώ ότι μια μέρα θα είναι η σειρά μου, στην ίδια τρύπα, στο ίδιο χωριό; Δεν είναι λύπη, είναι καταπληκτικό το να μπορείς να πεις, εδώ ανήκουμε, μπορείς να γίνεις αυτό που θες να γίνεις, αλλά στο τέλος εδώ θα γυρίσεις».