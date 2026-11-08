Η Βαλένθια καταγγέλλει τους Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ για επεισόδια στη φυσούνα, δείτε βίντεο
Οι «νυχτερίδες» έχουν έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης στο περιθώριο της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο «Μεστάγια» για την 12η αγωνιστική της La Liga
Με το αγωνιστικό αποτέλεσμα να περνά σε δεύτερη μοίρα, το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση και σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν στον αγώνα για τη La Liga.
💥 Así fue la tangana en el túnel de vestuarios de Mestalla: Braulio protesta, estirón de Bellingham... El Valencia tiene grabados en video los incidentes en el que se aprecia un golpe de Rüdiger a un miembro de seguridad https://t.co/10vOMPjzwV— MARCA (@marca) November 7, 2026
Η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει με 3-0, ωστόσο η ένταση είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις διαιτητικές αποφάσεις. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του, θεωρώντας πως η ομάδα του αδικήθηκε, ενώ αμφισβήτησε και την υπόδειξη φάουλ που προηγήθηκε του πρώτου γκολ των Μαδριλένων.
Χαρακτηριστικά είπε: «Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Είναι μ@λ@κιες. Αυτή η συνέντευξη δεν βγάζει κανένα νόημα. Μας χρεώνουν φάουλ που δεν υπάρχουν. Είναι μ@λ@κιες. Δεν υπήρχε φάουλ στο πρώτο γκολ. Ο διαιτητής δεν είναι δίκαιος».
Η κατάσταση, πάντως, φέρεται να έγινε ακόμη πιο εκρηκτική στη φυσούνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca. Όπως αναφέρεται, πρωταγωνιστές σε ένα περιστατικό έντασης ήταν οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Αντόνιο Ρούντιγκερ.
⚪️⚫️ | Calentada de Pablo Maffeo en la entrevista del descanso. 🇪🇸🤬 “No me apetece nada hacer esta entrevista, creo que es una mierda, no pinta nada, estamos jugando un partido.” “Nos pitan faltas que no son, falta que el árbitro sea más justo.” 🏟️ Valencia - Real Madrid https://t.co/dhRA7xQN1C— Laliga News (@laligaa_neews) November 7, 2026
Η αρχή φέρεται να έγινε όταν ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο, διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον βοηθό διαιτητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπέλιγχαμ φέρεται να τον έπιασε από το κοστούμι, με τους ανθρώπους ασφαλείας να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.
🚨 | Según informa @Generaldepie_, hubo tangana al descanso en los vestuarios de Mestalla. 🇪🇸👀 👊 Bellingham y Rüdiger llegaron a golpear al personal de seguridad 🏟️ Valencia - Real Madrid https://t.co/L2eG0KUoXn— Laliga News (@laligaa_neews) November 7, 2026
Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για εμπλοκή του Ρούντιγκερ, ο οποίος φέρεται να χτύπησε ένα μέλος της ασφάλειας που προσπάθησε να επέμβει.
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