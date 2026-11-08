Η Βαλένθια καταγγέλλει τους Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ για επεισόδια στη φυσούνα, δείτε βίντεο
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Τζουντ Μπέλιγχαμ Αντόνιο Ρούντιγκερ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης La Liga Επεισόδια

Η Βαλένθια καταγγέλλει τους Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ για επεισόδια στη φυσούνα, δείτε βίντεο

Οι «νυχτερίδες» έχουν έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης στο περιθώριο της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο «Μεστάγια» για την 12η αγωνιστική της  La Liga

Η Βαλένθια καταγγέλλει τους Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ για επεισόδια στη φυσούνα, δείτε βίντεο

Με το αγωνιστικό αποτέλεσμα να περνά σε δεύτερη μοίρα, το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση και σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν στον αγώνα για τη La Liga.


Η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει με 3-0, ωστόσο η ένταση είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις διαιτητικές αποφάσεις. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του, θεωρώντας πως η ομάδα του αδικήθηκε, ενώ αμφισβήτησε και την υπόδειξη φάουλ που προηγήθηκε του πρώτου γκολ των Μαδριλένων.

Χαρακτηριστικά είπε: «Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Είναι μ@λ@κιες. Αυτή η συνέντευξη δεν βγάζει κανένα νόημα. Μας χρεώνουν φάουλ που δεν υπάρχουν. Είναι μ@λ@κιες. Δεν υπήρχε φάουλ στο πρώτο γκολ. Ο διαιτητής δεν είναι δίκαιος».


Η κατάσταση, πάντως, φέρεται να έγινε ακόμη πιο εκρηκτική στη φυσούνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca. Όπως αναφέρεται, πρωταγωνιστές σε ένα περιστατικό έντασης ήταν οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Κλείσιμο
Η αρχή φέρεται να έγινε όταν ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο, διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον βοηθό διαιτητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπέλιγχαμ φέρεται να τον έπιασε από το κοστούμι, με τους ανθρώπους ασφαλείας να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.



Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για εμπλοκή του Ρούντιγκερ, ο οποίος φέρεται να χτύπησε ένα μέλος της ασφάλειας που προσπάθησε να επέμβει.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής δεν κατέγραψε κάποιο από τα συγκεκριμένα περιστατικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Marca, η πλευρά της Βαλένθια διαθέτει οπτικό υλικό από όσα φέρεται να διαδραματίστηκαν και εξετάζει το ενδεχόμενο να το δημοσιοποιήσει.

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