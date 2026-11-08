Η Βαλένθια καταγγέλλει τους Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ για επεισόδια στη φυσούνα, δείτε βίντεο

Οι «νυχτερίδες» έχουν έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης στο περιθώριο της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο «Μεστάγια» για την 12η αγωνιστική της La Liga