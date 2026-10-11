Η Κιμ Καρντάσιαν με διάφανο ροζ φόρεμα στο πλευρό του Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Σιγκαπούρης
Η Κιμ Καρντάσιαν με διάφανο ροζ φόρεμα στο πλευρό του Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Σιγκαπούρης
Φέρεται πως το ρούχο κοστίζει πάνω από δύο χιλιάδες λίρες - Η 45χρονη θέλησε να στηρίξει τον σύντροφό της με την παρουσία της το Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Στο πλευρό του Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε η Κιμ Καρντάσιαν στο Grand Prix της Σιγκαπούρης και τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της.
Η 45χρονη τηλεπερσόνα, η οποία για μία ακόμη φορά θέλησε να στηρίξει τον σύντροφό της και οδηγό της F1, εμφανίστηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με ένα διάφανο ροζ μάξι φόρεμα, του γαλλικού οίκου μόδας Alaia, σύμφωνα με την Daily Mail, το οποίο κοστίζει 2.290 λίρες.
Το επάνω μέρος του φορέματος της Κιμ Καρντάσιαν έχει ψηλή λαιμόκοψη, δίνοντας την αίσθηση πως φορούσε κορμάκι κάτω μια μακριά φούστα μέσα από την οποία διακρίνονταν τα πόδια της. Το look της ολοκληρώθηκε με ασορτί τσάντα διακοσμημένη με ασημένια charms και μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Reuters
Η 45χρονη τηλεπερσόνα, η οποία για μία ακόμη φορά θέλησε να στηρίξει τον σύντροφό της και οδηγό της F1, εμφανίστηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με ένα διάφανο ροζ μάξι φόρεμα, του γαλλικού οίκου μόδας Alaia, σύμφωνα με την Daily Mail, το οποίο κοστίζει 2.290 λίρες.
Το επάνω μέρος του φορέματος της Κιμ Καρντάσιαν έχει ψηλή λαιμόκοψη, δίνοντας την αίσθηση πως φορούσε κορμάκι κάτω μια μακριά φούστα μέσα από την οποία διακρίνονταν τα πόδια της. Το look της ολοκληρώθηκε με ασορτί τσάντα διακοσμημένη με ασημένια charms και μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@f1 welcome to the singapore paddock @Kim Kardashian 🤩 #f1 #singaporegp #kimkardashian #lewishamilton #kimandlewis ♬ original sound - Formula 1
@f1nightrace Welcome to the #SingaporeGP @Kim Kardashian ♬ original sound - F1 SingaporeGP
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Φωτογραφίες: Reuters
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