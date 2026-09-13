Ο μικρός γιος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε 20 ετών: Ελπίζω να μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Την «ελπίδα» που τρέφει για τη σχέση της με τους γιους της, με τους οποίους στο παρελθόν είχε αποξενωθεί αποκάλυψε ηκαθώς ευχήθηκε χρόνια πολλά στον μικρότερο γιο της, Τζέιντεν Τζέιμς Φέντερλαϊν, για τα 20ά του γενέθλια.Η 44χρονη ποπ σταρ έχει αποκτήσει τον Τζέιντεν Τζέιμς, καθώς και τον 20χρονο Σον Πρέστον, με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, 48 ετών. Η Σπίαρς γνώρισε τον πρώην σύζυγό της το 2004 και παντρεύτηκαν αργότερα την ίδια χρονιά, πριν χωρίσουν και εκείνη καταθέσει αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια αργότερα.Στο Instagram το Σάββατο, η Σπίαρς έγραψε ένα θερμό μήνυμα για τον γιο της, εκφράζοντας την επιθυμία της να είναι «η καλύτερη μαμά στον κόσμο» για τα δύο παιδιά της. Στην ανάρτηση συμπεριέλαβε μια πρόσφατη φωτογραφία του Τζέιντεν Τζέιμς να μιλά επί σκηνής σε εκδήλωση, καθώς και ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο από την παιδική του ηλικία.«Χρόνια πολλά στο όμορφο αγόρι μου», έγραψε αρχικά η Σπίαρς στη λεζάντα και πρόσθεσε: «Θεέ μου, έχουμε μπροστά μας αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ζωή, είναι κάτι τόσο όμορφο και εύθραυστο. Ελπίζω να μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο κάθε μέρα της ζωής σου».