Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη μάχη δύο ελικόπτερα
Φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη μάχη δύο ελικόπτερα
Σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάει η φωτιά - Επί τόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα