Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κέρκυρα: Σηκώθηκαν και εναέρια στην Άνω Κορακιάνα
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κέρκυρα: Σηκώθηκαν και εναέρια στην Άνω Κορακιάνα
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς
UPD:
Ύπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/9) στην Άνω Κορακιάνα, στην Κέρκυρα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Υπό μερικο έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
UPD:
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