Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
H Τέρι Χάτσερ μεταμορφώνεται στη Μιράντα Πρίστλεϊ από το «Ο διάβολος φοράει Prada» στο West End
H Τέρι Χάτσερ μεταμορφώνεται στη Μιράντα Πρίστλεϊ από το «Ο διάβολος φοράει Prada» στο West End
Αυτούς τους ρόλους αγαπάει κανείς να παίζει, δήλωσε η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη σειρά «Νοικοκυρές σε απόγνωση»
Η γνωστή από τη σειρά «Νοικοκυρές σε απόγνωση» ηθοποιός Τέρι Χάτσερ θα πρωταγωνιστήσει ως η αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας, Μιράντα Πρίστλεϊ στο μιούζικαλ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», στο West End του Λονδίνου.
Η Βανέσα Γουίλιαμς θα κάνει την τελευταία της υπόκλιση στο θεατρικό έργο αυτό τον μήνα και η Τέρι Χάτσερ θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο από τον Οκτώβριο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2027, σύμφωνα με το People. Η Χάτσερ έκανε το ντεμπούτο της σε μιούζικαλ ως Σάλι Μπόουλς στην εθνική περιοδεία της αναβίωσης του Cabaret από τον Σαμ Μέντες. Πρόσφατα υποδύθηκε τη Μορτίσια Άνταμς στην ταινία The Addams Family.
«Ήμουν αρκετά τυχερή που υποδύθηκα μερικές πολύ εντυπωσιακές γυναίκες σε όλη μου την καριέρα, αλλά πολύ λίγες μπορούν να συγκριθούν με τη Μιράντα Πρίστλεϊ. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχω στο The Devil Wears Prada στο West End. Η Μιράντα είναι έξυπνη, επιβλητική και έχει έναν υπέροχο τρόπο να σε βάζει στη θέση σου, ενώ ταυτόχρονα είναι αστεία», είπε η ηθοποιός.
«Ο διάλογός της είναι αξέχαστος, η αυτοπεποίθησή της είναι μεταδοτική» πρόσθεσε. «Αυτούς τους ρόλους αγαπάει κανείς να παίζει», τόνισε η Τέρι Χάτσερ.
Το μιούζικαλ «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» - βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Λόρεν Βάισμπεργκερ του 2003 και την επιτυχημένη ταινία του 2006 με τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι ακολουθεί την επίδοξη δημοσιογράφο Άντι Σακς καθώς βρίσκει μια πολυπόθητη δουλειά ως βοηθός της Μιράντα, της τρομακτικής αρχισυντάκτριας του περιοδικού μόδας Runway.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Βανέσα Γουίλιαμς θα κάνει την τελευταία της υπόκλιση στο θεατρικό έργο αυτό τον μήνα και η Τέρι Χάτσερ θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο από τον Οκτώβριο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2027, σύμφωνα με το People. Η Χάτσερ έκανε το ντεμπούτο της σε μιούζικαλ ως Σάλι Μπόουλς στην εθνική περιοδεία της αναβίωσης του Cabaret από τον Σαμ Μέντες. Πρόσφατα υποδύθηκε τη Μορτίσια Άνταμς στην ταινία The Addams Family.
«Ήμουν αρκετά τυχερή που υποδύθηκα μερικές πολύ εντυπωσιακές γυναίκες σε όλη μου την καριέρα, αλλά πολύ λίγες μπορούν να συγκριθούν με τη Μιράντα Πρίστλεϊ. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχω στο The Devil Wears Prada στο West End. Η Μιράντα είναι έξυπνη, επιβλητική και έχει έναν υπέροχο τρόπο να σε βάζει στη θέση σου, ενώ ταυτόχρονα είναι αστεία», είπε η ηθοποιός.
Teri Hatcher Is Ready to Run ‘Runway’ as the New Miranda Priestly in London’s ‘The Devil Wears Prada’ Musical https://t.co/Yyxe7P5gSk— People (@people) September 7, 2026
Το μιούζικαλ «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» - βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Λόρεν Βάισμπεργκερ του 2003 και την επιτυχημένη ταινία του 2006 με τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι ακολουθεί την επίδοξη δημοσιογράφο Άντι Σακς καθώς βρίσκει μια πολυπόθητη δουλειά ως βοηθός της Μιράντα, της τρομακτικής αρχισυντάκτριας του περιοδικού μόδας Runway.
Φωτογραφία: Shutterstock
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