H Τέρι Χάτσερ μεταμορφώνεται στη Μιράντα Πρίστλεϊ από το «Ο διάβολος φοράει Prada» στο West End
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Τέρι Χάτσερ Ο Διάβολος φοράει Prada West End

H Τέρι Χάτσερ μεταμορφώνεται στη Μιράντα Πρίστλεϊ από το «Ο διάβολος φοράει Prada» στο West End

Αυτούς τους ρόλους αγαπάει κανείς να παίζει, δήλωσε η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη σειρά «Νοικοκυρές σε απόγνωση»

H Τέρι Χάτσερ μεταμορφώνεται στη Μιράντα Πρίστλεϊ από το «Ο διάβολος φοράει Prada» στο West End
Η γνωστή από τη σειρά «Νοικοκυρές σε απόγνωση» ηθοποιός Τέρι Χάτσερ θα πρωταγωνιστήσει ως η αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας, Μιράντα Πρίστλεϊ στο μιούζικαλ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», στο West End του Λονδίνου.

Η Βανέσα Γουίλιαμς θα κάνει την τελευταία της υπόκλιση στο θεατρικό έργο αυτό τον μήνα και η Τέρι Χάτσερ θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο από τον Οκτώβριο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2027, σύμφωνα με το People. Η Χάτσερ έκανε το ντεμπούτο της σε μιούζικαλ ως Σάλι Μπόουλς στην εθνική περιοδεία της αναβίωσης του Cabaret από τον Σαμ Μέντες. Πρόσφατα υποδύθηκε τη Μορτίσια Άνταμς στην ταινία The Addams Family.

«Ήμουν αρκετά τυχερή που υποδύθηκα μερικές πολύ εντυπωσιακές γυναίκες σε όλη μου την καριέρα, αλλά πολύ λίγες μπορούν να συγκριθούν με τη Μιράντα Πρίστλεϊ. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχω στο The Devil Wears Prada στο West End. Η Μιράντα είναι έξυπνη, επιβλητική και έχει έναν υπέροχο τρόπο να σε βάζει στη θέση σου, ενώ ταυτόχρονα είναι αστεία», είπε η ηθοποιός.

«Ο διάλογός της είναι αξέχαστος, η αυτοπεποίθησή της είναι μεταδοτική» πρόσθεσε. «Αυτούς τους ρόλους αγαπάει κανείς να παίζει», τόνισε η Τέρι Χάτσερ.

Το μιούζικαλ «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» - βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Λόρεν Βάισμπεργκερ του 2003 και την επιτυχημένη ταινία του 2006 με τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι ακολουθεί την επίδοξη δημοσιογράφο Άντι Σακς καθώς βρίσκει μια πολυπόθητη δουλειά ως βοηθός της Μιράντα, της τρομακτικής αρχισυντάκτριας του περιοδικού μόδας Runway.

Φωτογραφία: Shutterstock

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