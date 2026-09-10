Βαϊόλα Ντέιβις: Νεότερη φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία, τρόμαζα στην ιδέα ότι θα με καθόριζε
Βαϊόλα Ντέιβις: Νεότερη φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία, τρόμαζα στην ιδέα ότι θα με καθόριζε
Πάντα πρέπει να λέω στον εαυτό μου «Εξακολουθείς να έχεις αξία», τόνισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Η Βαϊόλα Ντέιβις μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η σχέση της με την αποτυχία μέσα στα χρόνια και για τον τρόπο με τον οποίο η ηλικία έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό της. Στα 61 της αισθάνεται πιο ελεύθερη, πιο σίγουρη και λιγότερο φοβισμένη απέναντι στην αποτυχία.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φιλοξενείται στο ψηφιακό εξώφυλλο του AARP The Magazine, το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη λίστα του AARP Movies for Grownups με τις «25 πιο εντυπωσιακές ηθοποιούς της Generation X». Η Ντέιβις βρίσκεται στην κορυφή της πρώτης πεντάδας, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης οι Σαρλίζ Θερόν, Χάλι Μπέρι, Πενέλοπε Κρουζ και Ντρου Μπάριμορ.
Μιλώντας στο περιοδικό για τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες της στο Χόλιγουντ, η Ντέιβις αποκάλυψε ότι όσο μεγαλώνει αποκτά όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. «Νομίζω ότι όταν ήμουν νεότερη φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία. Τρόμαζα στην ιδέα ότι η αποτυχία θα με καθόριζε. Όχι, δεν με καθορίζει. Και επίσης δεν αμφισβητεί την αξία μου», εξομολογήθηκε.
«Αυτό που είμαι έχει διαμορφωθεί πραγματικά από την οικογένειά μου και το υπόβαθρό μου. Δεν ήμουν κορίτσι του MTV. Δεν είχαμε καλωδιακή τηλεόραση επειδή ήμασταν φτωχοί. Δεν είχαμε τηλέφωνο. Αυτό που με διαμόρφωσε ήταν, στην πραγματικότητα, κάποιες φορές οι άσχημες αναμνήσεις και οι δύσκολες εμπειρίες. Το να ξέρω ότι υπήρχαν, αλλά ότι δεν ήταν εκεί για να με παραλύσουν. Ήταν εκεί για να δοκιμάσουν αυτό που ήδη είχα μέσα μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Πλέον, θεωρεί ότι η γενναότητα είναι ένα από τα στοιχεία ποου τη χαρακτηρίζουν: «Το θέμα είναι το εξής. Θεωρώ τον εαυτό μου γενναίο. Όταν λέω γενναία, εννοώ ότι είχα την ικανότητα να επιβιώσω από τα δύσκολα. Μπορώ να κάνω τα δύσκολα πράγματα».
Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι δεν αφήνει την εμφάνιση, την ηλικία ή τις προσδοκίες των άλλων να καθορίζουν τις επιλογές της, τονίζοντας πως στα 61 της εξακολουθεί να πιστεύει στις δυνατότητές της και στην ικανότητά της να ξεπερνά κάθε περιορισμό. «Δεν έχει σημασία αν ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι όμορφη. Δεν έχει σημασία αν θεωρούν ότι “Βαϊόλα, στα 61 σου δεν μπορείς να κάνεις ταινία δράσης, δεν μπορείς να κάνεις ερωτική σκηνή, δεν μπορείς να κάνεις το Α, το Β και το Γ”. Η ικανότητά μου να ξεπερνώ εμπόδια, να προκαλώ τον εαυτό μου και να πιστεύω στις δυνατότητές μου μού ανήκει».
Η Βαϊόλα Ντέιβις αναφέρθηκε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Χόλιγουντ όσο μεγαλώνουν, τονίζοντας ότι μετά τα 40 και τα 50 συχνά νιώθουν πως γίνονται «αόρατες», κάτι που η ίδια πλέον θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Όταν έρχεσαι στο Χόλιγουντ, νομίζω ότι οι γυναίκες μετά τα 40 και ύστερα μετά τα 50 αισθάνονται σαν να έχουν απλώς εξαφανιστεί, σαν να έχουν πέσει από έναν γκρεμό. Είναι λοιπόν ωραίο να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε η Ντέιβις στο AARP.
Η Ντέιβις τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει την ηλικία ως περιορισμό, αλλά ως μια περίοδο μεγαλύτερης ελευθερίας και αυτογνωσίας, στην οποία αισθάνεται ότι μπορεί να ορίζει η ίδια την αξία, τα όνειρα, τα λάθη και τις επιτυχίες της. «Νιώθω ότι η αξία μου ανεβαίνει. Είναι υπέροχο. Δεν βλέπω την ηλικία μου ως περιορισμό ή ως κάτι αρνητικό. Νιώθω ότι τώρα, σε αυτό το σημείο της ζωής μου, έχω πραγματικά την ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου. Τα λάθη, τα όνειρα, οι επιτυχίες, όλα είναι δικά μου για να τα ορίσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βραβείο και η ανταμοιβή του να μεγαλώνω: η ανακάλυψη αυτού του πράγματος», εκμυστηρεύτηκε.
«Κάθε τόσο λέω στον εαυτό μου: “Δούλεψα σκληρά στη ζωή μου. Πήρα κάποια βραβεία και έκανα μερικές σπουδαίες ταινίες ή οτιδήποτε άλλο”. Και πάντα πρέπει να σταματώ και να λέω: “Βαϊόλα, ακόμα και χωρίς όλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν ήταν απαραίτητο να συμβεί. Εξακολουθείς να έχεις αξία”», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φιλοξενείται στο ψηφιακό εξώφυλλο του AARP The Magazine, το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη λίστα του AARP Movies for Grownups με τις «25 πιο εντυπωσιακές ηθοποιούς της Generation X». Η Ντέιβις βρίσκεται στην κορυφή της πρώτης πεντάδας, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης οι Σαρλίζ Θερόν, Χάλι Μπέρι, Πενέλοπε Κρουζ και Ντρου Μπάριμορ.
Μιλώντας στο περιοδικό για τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες της στο Χόλιγουντ, η Ντέιβις αποκάλυψε ότι όσο μεγαλώνει αποκτά όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. «Νομίζω ότι όταν ήμουν νεότερη φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία. Τρόμαζα στην ιδέα ότι η αποτυχία θα με καθόριζε. Όχι, δεν με καθορίζει. Και επίσης δεν αμφισβητεί την αξία μου», εξομολογήθηκε.
«Αυτό που είμαι έχει διαμορφωθεί πραγματικά από την οικογένειά μου και το υπόβαθρό μου. Δεν ήμουν κορίτσι του MTV. Δεν είχαμε καλωδιακή τηλεόραση επειδή ήμασταν φτωχοί. Δεν είχαμε τηλέφωνο. Αυτό που με διαμόρφωσε ήταν, στην πραγματικότητα, κάποιες φορές οι άσχημες αναμνήσεις και οι δύσκολες εμπειρίες. Το να ξέρω ότι υπήρχαν, αλλά ότι δεν ήταν εκεί για να με παραλύσουν. Ήταν εκεί για να δοκιμάσουν αυτό που ήδη είχα μέσα μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Πλέον, θεωρεί ότι η γενναότητα είναι ένα από τα στοιχεία ποου τη χαρακτηρίζουν: «Το θέμα είναι το εξής. Θεωρώ τον εαυτό μου γενναίο. Όταν λέω γενναία, εννοώ ότι είχα την ικανότητα να επιβιώσω από τα δύσκολα. Μπορώ να κάνω τα δύσκολα πράγματα».
Viola Davis Says She Feels ‘My Value Is Going Up’ After Turning 61 (Exclusive) https://t.co/wYneMSQjPo— People (@people) September 10, 2026
Η Βαϊόλα Ντέιβις αναφέρθηκε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Χόλιγουντ όσο μεγαλώνουν, τονίζοντας ότι μετά τα 40 και τα 50 συχνά νιώθουν πως γίνονται «αόρατες», κάτι που η ίδια πλέον θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Όταν έρχεσαι στο Χόλιγουντ, νομίζω ότι οι γυναίκες μετά τα 40 και ύστερα μετά τα 50 αισθάνονται σαν να έχουν απλώς εξαφανιστεί, σαν να έχουν πέσει από έναν γκρεμό. Είναι λοιπόν ωραίο να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε η Ντέιβις στο AARP.
Η Ντέιβις τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει την ηλικία ως περιορισμό, αλλά ως μια περίοδο μεγαλύτερης ελευθερίας και αυτογνωσίας, στην οποία αισθάνεται ότι μπορεί να ορίζει η ίδια την αξία, τα όνειρα, τα λάθη και τις επιτυχίες της. «Νιώθω ότι η αξία μου ανεβαίνει. Είναι υπέροχο. Δεν βλέπω την ηλικία μου ως περιορισμό ή ως κάτι αρνητικό. Νιώθω ότι τώρα, σε αυτό το σημείο της ζωής μου, έχω πραγματικά την ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου. Τα λάθη, τα όνειρα, οι επιτυχίες, όλα είναι δικά μου για να τα ορίσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βραβείο και η ανταμοιβή του να μεγαλώνω: η ανακάλυψη αυτού του πράγματος», εκμυστηρεύτηκε.
«Κάθε τόσο λέω στον εαυτό μου: “Δούλεψα σκληρά στη ζωή μου. Πήρα κάποια βραβεία και έκανα μερικές σπουδαίες ταινίες ή οτιδήποτε άλλο”. Και πάντα πρέπει να σταματώ και να λέω: “Βαϊόλα, ακόμα και χωρίς όλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν ήταν απαραίτητο να συμβεί. Εξακολουθείς να έχεις αξία”», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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