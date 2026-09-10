Επικράτησαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο: Αντισώματα απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Κάτω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, χωρίς όμως να χάνει την επαφή του με το ορόσημο – Νέο ρεκόρ 18ετίας για τη ΔΕΗ, έπιασε τα 25 ευρώ – Σε υψηλό 11 ετών η Alpha Bank – Ράλι για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ – Κατέβασαν ταχύτητα τα διυλιστήρια