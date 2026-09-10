Η λαμπερή εμφάνιση της Πάμελα Άντερσον στο Φεστιβάλ Βενετίας με κίτρινο μεταξωτό φόρεμα με μακριά ουρά και φουσκωτά μανίκια
Η λαμπερή εμφάνιση της Πάμελα Άντερσον στο Φεστιβάλ Βενετίας με κίτρινο μεταξωτό φόρεμα με μακριά ουρά και φουσκωτά μανίκια
Η ηθοποιός έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Place to Be» που πραγματοποιήθηκε στη Sala Grande
Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας επέστρεψε η Πάμελα Άντερσον.
Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα εκθαμβωτικό, κίτρινο μεταξωτό φόρεμα Carolina Herrera, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Place to Be», που πραγματοποιήθηκε στη Sala Grande.
Σχεδιασμένη από τον Γουές Γκόρντον για τη συλλογή 'Ανοιξη 2019, η εντυπωσιακή δημιουργία ξεχώρισε για τη γραμμή που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και τα ογκώδη μανίκια με τις θεατρικές λεπτομέρειες στους καρπούς. Η οβάλ λαιμόκοψη προσέδιδε δομή στο φόρεμα, ενώ η μακριά ουρά τόνιζε τον βασιλικό της χαρακτήρα, σύμφωνα με το περιοδικό «W».
Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα διαμαντένιο κολιέ Pandora Bespoke Lab-Grown και ένα σινιόν εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία της ηθοποιού.
Μαζί της στο κόκκινο χαλί πόζαραν οι συμπρωταγωνιστές της, Τάικα Γουαϊτίτι και Μάρεϊ Μπάρτλετ.
Το «Place to Be» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Ούγγρου σκηνοθέτη Κορνέλ Μούντρουτσο για τη φετινή χρονιά, μετά το «At the Sea» με την Έιμι 'Ανταμς, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου τον Φεβρουάριο.
Η ταινία, σε σενάριο της Κάτα Βέμπερ, αφηγείται «την αναπάντεχη φιλία που γεννιέται ανάμεσα στη Brooke Graham, την οποία υποδύεται η θρυλική Έλεν Μπέρστιν και στον Nelson Green (Γουαϊτίτι), έναν επιχειρηματία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του καθώς ταξιδεύουν από το Σικάγο στη Νέα Υόρκη, με σκοπό να επιστρέψουν ένα χαμένο ταχυδρομικό περιστέρι στο σπίτι του».
Η 'Αντερσον υποδύεται τη Molly, την κόρη της Brooke, η οποία «προσπαθεί να κάνει μία νέα αρχή μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της». Το καστ συμπληρώνουν οι Έντγκαρ Ραμίρεζ, Λένα Γουέιθ και Μάικα Μονρόε.
Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα εκθαμβωτικό, κίτρινο μεταξωτό φόρεμα Carolina Herrera, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Place to Be», που πραγματοποιήθηκε στη Sala Grande.
Σχεδιασμένη από τον Γουές Γκόρντον για τη συλλογή 'Ανοιξη 2019, η εντυπωσιακή δημιουργία ξεχώρισε για τη γραμμή που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και τα ογκώδη μανίκια με τις θεατρικές λεπτομέρειες στους καρπούς. Η οβάλ λαιμόκοψη προσέδιδε δομή στο φόρεμα, ενώ η μακριά ουρά τόνιζε τον βασιλικό της χαρακτήρα, σύμφωνα με το περιοδικό «W».
Pamela Anderson stunned at the "Place To Be" screening in Venice, Italy 💛 🎥: BACKGRID pic.twitter.com/WHhHimkM6P— Page Six (@PageSix) September 9, 2026
Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα διαμαντένιο κολιέ Pandora Bespoke Lab-Grown και ένα σινιόν εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία της ηθοποιού.
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Μαζί της στο κόκκινο χαλί πόζαραν οι συμπρωταγωνιστές της, Τάικα Γουαϊτίτι και Μάρεϊ Μπάρτλετ.
Το «Place to Be» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Ούγγρου σκηνοθέτη Κορνέλ Μούντρουτσο για τη φετινή χρονιά, μετά το «At the Sea» με την Έιμι 'Ανταμς, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου τον Φεβρουάριο.
Η ταινία, σε σενάριο της Κάτα Βέμπερ, αφηγείται «την αναπάντεχη φιλία που γεννιέται ανάμεσα στη Brooke Graham, την οποία υποδύεται η θρυλική Έλεν Μπέρστιν και στον Nelson Green (Γουαϊτίτι), έναν επιχειρηματία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του καθώς ταξιδεύουν από το Σικάγο στη Νέα Υόρκη, με σκοπό να επιστρέψουν ένα χαμένο ταχυδρομικό περιστέρι στο σπίτι του».
Η 'Αντερσον υποδύεται τη Molly, την κόρη της Brooke, η οποία «προσπαθεί να κάνει μία νέα αρχή μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της». Το καστ συμπληρώνουν οι Έντγκαρ Ραμίρεζ, Λένα Γουέιθ και Μάικα Μονρόε.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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