Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμήθηκε τη Δέσποινα Μοιραράκη, το αποχαιρετιστήριο βίντεο που ανέβασε η επιχειρηματίας
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Δέσποινα Μοιραράκη Γιώργος Μαζωνάκης

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμήθηκε τη Δέσποινα Μοιραράκη, το αποχαιρετιστήριο βίντεο που ανέβασε η επιχειρηματίας

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι», έγραψε

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμήθηκε τη Δέσποινα Μοιραράκη, το αποχαιρετιστήριο βίντεο που ανέβασε η επιχειρηματίας
Γεωργία Κοτζιά
Με ένα βίντεο θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη η Δέσποινα Μοιραράκη, στο οποίο ο τραγουδιστής τη μιμούνταν και προσποιούνταν πως ήθελε να πουλήσει χαλιά.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών, μοιράστηκε στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο εκείνος, ντυμένος στα λευκά, προσπαθούσε να «αντιγράψει» τις κινήσεις αλλά και τον τρόπο ομιλίας της, με τον κόσμο γύρω του να ξεσπά σε γέλια. «Το δίνω το χαλί γιατί τρελάθηκα», έλεγε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Δέσποινα Μοιραράκη δημοσίευσε και μία κοινή τους φωτογραφία από πιο πρόσφατη συνάντησή τους και στη λεζάντα σημείωσε πως ο τραγουδιστής θα συναντήσει τον σύζυγό της Γιάννη Κοντούλη που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από τέσσερα χρόνια: «Καλό παράδεισο… Μεγάλε Μαζω!! Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι… Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!».

Δείτε το βίντεο και τη φωτογραφία


Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμήθηκε τη Δέσποινα Μοιραράκη, το αποχαιρετιστήριο βίντεο που ανέβασε η επιχειρηματίας
Γεωργία Κοτζιά

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