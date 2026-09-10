Νικόλ Κίντμαν για το Όσκαρ που κέρδισε το 2003: Βρισκόμουν στην κορυφή της καριέρας μου και γύρισα σπίτι και ένιωθα τόσο μόνη
Νικόλ Κίντμαν για το Όσκαρ που κέρδισε το 2003: Βρισκόμουν στην κορυφή της καριέρας μου και γύρισα σπίτι και ένιωθα τόσο μόνη
«Αναρωτιόμουν "πού είναι ο σύντροφός μου, κάποιος με τον οποίο μπορώ να το μοιραστώ αυτό;" και σκέφτηκα ότι έπρεπε να φτιάξω τη ζωή μου», είπε η ηθοποιός
Αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Νικόλ Κίντμαν και θυμήθηκε την ημέρα που κέρδισε βραβείο Όσκαρ το 2003, σημειώνοντας πως ενώ βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της, αισθανόταν τεράστια μοναξιά.
Η 59χρονη ηθοποιός, η οποία απέσπασε το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της ως Βιρτζίνια Γουλφ στην ταινία «The Hours», στο επεισόδιο της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου του podcast «Therapuss» παραδέχτηκε: «Ήμουν απίστευτα μόνη. Βρισκόμουν στην κορυφή της επιτυχίας μου και γύρισα σπίτι και ένιωθα τόσο μόνη».
Παράλληλα, η Κιντμαν πρόσθεσε: «Οπότε, ναι, είναι τρελό πώς όλα αυτά τα γεγονότα συνδυάστηκαν και σε κάνουν να σκέφτεσαι "Μακάρι...". Είχα τη μητέρα μου μαζί μου και τον πατέρα μου, αλλά σκεφτόμουν "Πού είναι ο σύντροφός μου, κάποιος με τον οποίο μπορώ να το μοιραστώ αυτό;". Ήταν μία από τις πιο βαθιές στιγμές, όπου σκέφτηκα "Πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου", την ίδια στιγμή που κρατούσα αυτό το χρυσό αγαλματίδιο. Σκεφτόμουν "Αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορείς να κερδίσεις στη βιομηχανία μας". Ήμουν τόσο ευγνώμων και ταυτόχρονα τόσο μόνη».
Όταν ρωτήθηκε ποια μία λέξη θα περιέγραφε τη διάθεσή της εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός απάντησε: «Παράξενα. Έτσι ένιωθα. Θα ήθελα απλώς, ξέρετε, να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην αγκαλιά κάποιου. Θα ήθελα να έχω γύρω μου κάτι που να με κάνει να νιώθω πραγματικά "Εντάξει, αυτή είναι η πραγματική μου ζωή"».
Η Νικόλ Κίντμαν, δύο χρόνια πριν από τη βράβευσή της, το 2001, είχε πάρει διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της, Τομ Κρουζ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1990.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 59χρονη ηθοποιός, η οποία απέσπασε το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της ως Βιρτζίνια Γουλφ στην ταινία «The Hours», στο επεισόδιο της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου του podcast «Therapuss» παραδέχτηκε: «Ήμουν απίστευτα μόνη. Βρισκόμουν στην κορυφή της επιτυχίας μου και γύρισα σπίτι και ένιωθα τόσο μόνη».
Παράλληλα, η Κιντμαν πρόσθεσε: «Οπότε, ναι, είναι τρελό πώς όλα αυτά τα γεγονότα συνδυάστηκαν και σε κάνουν να σκέφτεσαι "Μακάρι...". Είχα τη μητέρα μου μαζί μου και τον πατέρα μου, αλλά σκεφτόμουν "Πού είναι ο σύντροφός μου, κάποιος με τον οποίο μπορώ να το μοιραστώ αυτό;". Ήταν μία από τις πιο βαθιές στιγμές, όπου σκέφτηκα "Πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου", την ίδια στιγμή που κρατούσα αυτό το χρυσό αγαλματίδιο. Σκεφτόμουν "Αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορείς να κερδίσεις στη βιομηχανία μας". Ήμουν τόσο ευγνώμων και ταυτόχρονα τόσο μόνη».
Nicole Kidman Says the Night She Won Her Oscar She Was ‘Beyond Lonely,’ Made Her Decide ‘I’ve Gotta Get a Life’ https://t.co/Sw7fAU7m9r— People (@people) September 10, 2026
Όταν ρωτήθηκε ποια μία λέξη θα περιέγραφε τη διάθεσή της εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός απάντησε: «Παράξενα. Έτσι ένιωθα. Θα ήθελα απλώς, ξέρετε, να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην αγκαλιά κάποιου. Θα ήθελα να έχω γύρω μου κάτι που να με κάνει να νιώθω πραγματικά "Εντάξει, αυτή είναι η πραγματική μου ζωή"».
Η Νικόλ Κίντμαν, δύο χρόνια πριν από τη βράβευσή της, το 2001, είχε πάρει διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της, Τομ Κρουζ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1990.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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