Προχωρά η βιογραφική ταινία για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς – «Είναι η κατάλληλη στιγμή να ειπωθεί η ιστορία της»

τη ζωή και την καριέρα της

σεναριογράφο που έχει αναλάβει το πρότζεκτ να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το φιλμ.

καθεστώς κηδεμονίας

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