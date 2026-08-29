Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
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Στεφανία Γουλιώτη Ισλανδία

Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε

Μετά τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία η ηθοποιός μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τον νέο προορισμό που επισκέφτηκε

Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ισλανδία ταξίδεψε η Στεφανία Γουλιώτη και δήλωσε πως η επίσκεψή της στη χώρα λειτούργησε ως ψυχοθεραπεία.

Η ηθοποιός, που ξεκίνησε τις διακοπές της από τη Γερμανία και στη συνέχεια πέρασε από την Ολλανδία και την Ελβετία, βρέθηκε στη νησιωτική χώρα της βόρειας Ευρώπης και φωτογραφήθηκε μπροστά στα εντυπωσιακά τοπία, ενώ μοιράστηκε και βίντεο με τους πίδακες, τους καταρράκτες και τις παραλίες που αντίκρισε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Στεφανία Γουλιώτη παρέθεσε κάποιους στίχους από το τραγούδι των Nightwish «The Islander», σημειώνοντας πως πλέον βρήκαν νόημα για εκείνη: «Iceland Part One…. Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία... “Horizon cries tears he left behind long ago…” βρήκαν νόημα τα τραγούδια που ακούω χρόνια τώρα…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το ταξίδι της Στεφανίας Γουλιώτη στην Ισλανδία

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Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στην Ισλανδία: Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ

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