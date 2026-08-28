Η Στεφανία Γουλιώτη... προσπάθησε να τραγουδήσει τον «Λογαριασμό» της Λιόλιου, δείτε βίντεο
Η Στεφανία Γουλιώτη... προσπάθησε να τραγουδήσει τον «Λογαριασμό» της Λιόλιου, δείτε βίντεο
«Τα βρήκα όμως τα λόγια τελικά» είπε η ηθοποιός
Τα λόγια της μπέρδευε η Στεφανία Γουλιώτη ενώ τραγουδούσε τον «Λογαριασμό» με πάθος, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Η ηθοποιός βρισκόταν σε αυτοκίνητο την ώρα που έπαιζε η επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου και προσπαθούσε να μαντέψει τους στίχους, καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσει σωστά το ρεφρέν. Η ίδια κατέγραψε τη στιγμή και την ανέβασε στο TikTok, με τους θαυμαστές της να απολαμβάνουν το γεγονός πως «τσαλακώνεται» μπροστά στην κάμερα.
«Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά», ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο η Στεφανία Γουλιώτη.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός βρισκόταν σε αυτοκίνητο την ώρα που έπαιζε η επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου και προσπαθούσε να μαντέψει τους στίχους, καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσει σωστά το ρεφρέν. Η ίδια κατέγραψε τη στιγμή και την ανέβασε στο TikTok, με τους θαυμαστές της να απολαμβάνουν το γεγονός πως «τσαλακώνεται» μπροστά στην κάμερα.
«Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά», ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο η Στεφανία Γουλιώτη.
Δείτε το βίντεο
@stefania.goulioti
Ασχολίαστο!!!♬ πρωτότυπος ήχος - Stefania Goulioti
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