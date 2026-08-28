Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου
ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου
Ο όμιλος τον καλωσόρισε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα μέσα από επίσημη ανακοίνωση
Τη θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, με τον όμιλο να προχωρά σε μία επίσημη ανακοίνωση.
Όπως αναφέρεται σε αυτή: «Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.
Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter & Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».
Όπως αναφέρεται σε αυτή: «Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.
Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter & Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα