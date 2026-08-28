ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου
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ΣΚΑΪ Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου

Ο όμιλος τον καλωσόρισε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα μέσα από επίσημη ανακοίνωση

ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου
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Τη θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, με τον όμιλο να προχωρά σε μία επίσημη ανακοίνωση. 

Όπως αναφέρεται σε αυτή: «Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter &amp; Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».
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