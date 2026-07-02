Η Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε φωτογραφίες από το καλοκαίρι της με τον Τζιμ Κέρτις
Η Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε φωτογραφίες από το καλοκαίρι της με τον Τζιμ Κέρτις
Το ζευγάρι ετοιμάζεται να γιορτάσει έναν χρόνο σχέσης
Φωτογραφίες από το κοινό καλοκαίρι της με τον Τζιμ Κέρτις δημοσίευσε η Τζένιφερ Άνιστον λίγο πριν γιορτάσουν έναν χρόνο μαζί.
Η ηθοποιός και ο σύντροφός της περνούν στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη ανάρτηση της Άνιστον, στο Instagram.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» δημοσίευσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου μια σειρά από στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, αλλά και από συναντήσεις με φίλους και συνεργάτες της. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Σον Χέις, με τους οποίους η Άνιστον διατηρεί φιλικές σχέσεις. «Μερικές καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιλαμβάνει και selfie της ίδιας μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ ο Κέρτις βρισκόταν δίπλα της χαμογελαστός.
Σε άλλες εικόνες, το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί με φίλους, ανάμεσά τους ο συμπρωταγωνιστής της ηθοποιού στη σειρά «The Morning Show», Μπίλι Κράνταπ, η σύζυγός του Ναόμι Γουότς, η ηθοποιός Αμάντα Άνκα και ο σκηνοθέτης Γουίλ Σπεκ. Σε μία ακόμη φωτογραφία, ο Τζιμ Κέρτις εμφανίζεται μαζί με τον σκύλο της Τζένιφερ Άνιστον , Κλάιντ, μετά από προπόνηση στο σπίτι.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι φήμες για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον υπνοθεραπευτή ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να κάνουν διακοπές στην Ισπανία.
Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του στα social media τον περσινό Νοέμβριο, όταν η Άνιστον ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» τον Ιανουάριο, ο Τζιμ Κέρτις είχε αναφέρει για τη γνωριμία τους ότι «τους σύστησαν κοινοί φίλοι» και πως μετά την πρώτη επαφή διαπίστωσαν ότι είχαν κοινές παρέες και άρχισαν να μιλούν περισσότερο.
Η ηθοποιός και ο σύντροφός της περνούν στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη ανάρτηση της Άνιστον, στο Instagram.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» δημοσίευσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου μια σειρά από στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, αλλά και από συναντήσεις με φίλους και συνεργάτες της. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Σον Χέις, με τους οποίους η Άνιστον διατηρεί φιλικές σχέσεις. «Μερικές καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιλαμβάνει και selfie της ίδιας μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ ο Κέρτις βρισκόταν δίπλα της χαμογελαστός.
Σε άλλες εικόνες, το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί με φίλους, ανάμεσά τους ο συμπρωταγωνιστής της ηθοποιού στη σειρά «The Morning Show», Μπίλι Κράνταπ, η σύζυγός του Ναόμι Γουότς, η ηθοποιός Αμάντα Άνκα και ο σκηνοθέτης Γουίλ Σπεκ. Σε μία ακόμη φωτογραφία, ο Τζιμ Κέρτις εμφανίζεται μαζί με τον σκύλο της Τζένιφερ Άνιστον , Κλάιντ, μετά από προπόνηση στο σπίτι.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι φήμες για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον υπνοθεραπευτή ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να κάνουν διακοπές στην Ισπανία.
Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του στα social media τον περσινό Νοέμβριο, όταν η Άνιστον ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» τον Ιανουάριο, ο Τζιμ Κέρτις είχε αναφέρει για τη γνωριμία τους ότι «τους σύστησαν κοινοί φίλοι» και πως μετά την πρώτη επαφή διαπίστωσαν ότι είχαν κοινές παρέες και άρχισαν να μιλούν περισσότερο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα