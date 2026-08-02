Νέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου για ταξίδια στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου, τι αλλάζει
Νέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου για ταξίδια στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου, τι αλλάζει
Μόνο με τα νέου τύπου δελτία οι πολίτες θα ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας από τις 3 Αυγούστου - Δεν θα εκδίδονται διαβατήρια για κατόχους παλαιών ταυτοτήτων ενώ ακυρώνονται οριστικά από τον Σεπτέμβριο του 2027
Η 3η Αυγούστου 2026 σηματοδοτεί το τέλος της χρήσης των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό.
Από την ημερομηνία αυτή, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα αστυνομική ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο.
Η αλλαγή εντάσσεται στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας ούτε μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη.
Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.
Προθεσμία Έκδοσης: Οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.
Χρήση στο Εσωτερικό: Η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό μέσο ταυτοπροσωπίας.
Ταξίδια στο Εξωτερικό: Από τις 3 Αυγούστου, οι μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη νέα ταυτότητα.
Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί.
Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.
Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.
Από την ημερομηνία αυτή, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα αστυνομική ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο.
Η αλλαγή εντάσσεται στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας ούτε μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη.
Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.
Προθεσμία Έκδοσης: Οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.
Χρήση στο Εσωτερικό: Η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό μέσο ταυτοπροσωπίας.
Ταξίδια στο Εξωτερικό: Από τις 3 Αυγούστου, οι μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη νέα ταυτότητα.
Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί.
Πώς θα βγάλετε τη νέα ταυτότητα
Τι θα χρειαστείτε μαζί σαςΦωτογραφία: Μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr.
Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.
Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.
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