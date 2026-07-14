Η Ντούα Λίπα στηρίζει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία
Η Ντούα Λίπα στηρίζει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία
Θεωρώ συγκλονιστικό το να βλέπω σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά όλο αυτό, δήλωσε η τραγουδίστρια που έχει αλβανική καταγωγή
Η Ντούα Λίπα στηρίζει τις διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το κίνημα «συγκλονιστικό».
Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου, στις αλβανικές ακτές.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Service95 Book Club, στο πλευρό της Αλβανίδας συγγραφέα Λέα Ίπι, η Ντούα Λίπα που έχει αλβανική καταγωγή δήλωσε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου.
«Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά, είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση», δήλωσε η ποπ σταρ, οι γονείς της οποίας είναι Αλβανοί από το Κόσοβο.
«Θεωρώ συγκλονιστικό το να βλέπω σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά όλο αυτό», συμπλήρωσε η ίδια, αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Η τραγουδίστρια εκτιμά πως το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσης και πρέπει να ληφθούν μέτρα βάσει ενός μοντέλου «που θα στηρίζει ο πληθυσμός».
Το σχέδιο του τουριστικού θέρετρου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2024, όμως το κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε μετά την τοποθέτηση τον Μάιο συρματοπλεγμάτων και την άφιξη εκσκαφέων σε μια παραλία, όπως προβλέπει το σχέδιο.
Αυτές οι κινητοποιήσεις είχαν καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της αγανάκτησης εναντίον της φερόμενης διαφθοράς στη χώρα. Οι διαδηλωτές απαιτούν επίσης την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ικανοποίηση για τις δηλώσεις της Ντούα Λίπα εξέφρασε η ακτιβίστρια υπέρ του περιβάλλοντος Μπεσιάνα Γκούρι, η οποία ανέγνωσε σε αυτό ένα «ισχυρό μήνυμα» προς την αλβανική κυβέρνηση.
«Είμαι πεπεισμένη πως η φωνή της θα συμβάλει στο να τραβήξουμε περαιτέρω την προσοχή της διεθνούς κοινότητας σε αυτήν τη μάχη και να επισημανθούν οι ανησυχίες των ανθρώπων που διαδηλώνουν στα Τίρανα», δήλωσε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου, στις αλβανικές ακτές.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Service95 Book Club, στο πλευρό της Αλβανίδας συγγραφέα Λέα Ίπι, η Ντούα Λίπα που έχει αλβανική καταγωγή δήλωσε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου.
«Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά, είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση», δήλωσε η ποπ σταρ, οι γονείς της οποίας είναι Αλβανοί από το Κόσοβο.
Dua Lipa soutient les manifestants albanais contre un complexe touristique lié à la famille Trumphttps://t.co/rntJzOb6GO— BFM (@BFMTV) July 14, 2026
Το σχέδιο του τουριστικού θέρετρου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2024, όμως το κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε μετά την τοποθέτηση τον Μάιο συρματοπλεγμάτων και την άφιξη εκσκαφέων σε μια παραλία, όπως προβλέπει το σχέδιο.
Αυτές οι κινητοποιήσεις είχαν καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της αγανάκτησης εναντίον της φερόμενης διαφθοράς στη χώρα. Οι διαδηλωτές απαιτούν επίσης την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ικανοποίηση για τις δηλώσεις της Ντούα Λίπα εξέφρασε η ακτιβίστρια υπέρ του περιβάλλοντος Μπεσιάνα Γκούρι, η οποία ανέγνωσε σε αυτό ένα «ισχυρό μήνυμα» προς την αλβανική κυβέρνηση.
«Είμαι πεπεισμένη πως η φωνή της θα συμβάλει στο να τραβήξουμε περαιτέρω την προσοχή της διεθνούς κοινότητας σε αυτήν τη μάχη και να επισημανθούν οι ανησυχίες των ανθρώπων που διαδηλώνουν στα Τίρανα», δήλωσε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
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