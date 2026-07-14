Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο παίζοντας μποξ και μπάσκετ, η επίσκεψη που δέχτηκε στο Μαϊάμι από συμπαίκτη του στο Survivor
Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε βίντεο παίζοντας μποξ και μπάσκετ, η επίσκεψη που δέχτηκε στο Μαϊάμι από συμπαίκτη του στο Survivor
Ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης συνεχίζει το ταξίδι της αποκατάστασής του μετά τον ακρωτηριασμό του
Νέα βίντεο και φωτογραφίες από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι δημοσίευσε ο Σταύρος Φλώρος, δείχνοντας στιγμιότυπα κατά τα οποία έπαιζε μποξ και μπάσκετ, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως δέχτηκε επίσκεψη από συμπαίκτη του στο Survivor.
Ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης που ακρωτηριάστηκε μετά από ατύχημα με βάρκα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, συνεχίζει το ταξίδι της απόκατάστασής του και μοιράστηκε με τους followers του τις ασκήσεις ενδυνάμωσης που ακολουθεί, όπως και εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο που θέλησε να τον συναντήσει μετά το τέλος του Survivor.
«Miami touchdown», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε φωτογραφίες από τη βόλτα του στην πόλη με τον συμπαίκτη του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης που ακρωτηριάστηκε μετά από ατύχημα με βάρκα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, συνεχίζει το ταξίδι της απόκατάστασής του και μοιράστηκε με τους followers του τις ασκήσεις ενδυνάμωσης που ακολουθεί, όπως και εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο που θέλησε να τον συναντήσει μετά το τέλος του Survivor.
«Miami touchdown», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε φωτογραφίες από τη βόλτα του στην πόλη με τον συμπαίκτη του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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