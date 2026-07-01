Σταύρος Φλώρος: Έφτασα στο Μαϊάμι, ο γιος μου συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν με είδε, λέει ο πατέρας του
Σταύρος Φλώρος: Έφτασα στο Μαϊάμι, ο γιος μου συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν με είδε, λέει ο πατέρας του
Βγαίνει έξω με το καρότσι και κάνει βόλτες, αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα, είπε ο πατέρας του παίκτη που τραυματίστηκε στο Survivor
Στο Μαϊάμι στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου βρίσκεται ο πατέρας του, περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωσε ο γιος του, όταν τον είδε από κοντά.
Ο 22χρονος πρώην παίκτης Survivorπου τραυματίστηκε σοβαρά σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, παραμένει στην Αμερική όπου κάνει την αποκατάστασή του.
Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου έφτασε στο Μαϊάμι το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου και μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη. Ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor περιέγραψε αρχικά τη στιγμή της συνάντησής τους, αλλά και την πορεία της ανάρρωσής του γιου του, σημειώνοντας πως η συγκίνηση ήταν έντονη και για τους δύο, ενώ παράλληλα τόνισε πως υπάρχει ένα σαφές πλάνο για την επιστροφή του παιδιού του στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας του 22χρονου είπε: «Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες. Στις εννέα του μήνα, θα του βγάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι, ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες, θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα σε περίπου τέσσερις εβδομάδες συνολικά, θα είναι και πάλι στο σπίτι του».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η οικογένεια βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του και πως το βασικό ζητούμενο είναι να πάρει την άδεια των γιατρών για την επιστροφή του και τη συνέχιση της θεραπείας του στην Ελλάδα: «Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος. Αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του. Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».
Ο 22χρονος πρώην παίκτης Survivorπου τραυματίστηκε σοβαρά σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, παραμένει στην Αμερική όπου κάνει την αποκατάστασή του.
Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου έφτασε στο Μαϊάμι το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου και μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη. Ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor περιέγραψε αρχικά τη στιγμή της συνάντησής τους, αλλά και την πορεία της ανάρρωσής του γιου του, σημειώνοντας πως η συγκίνηση ήταν έντονη και για τους δύο, ενώ παράλληλα τόνισε πως υπάρχει ένα σαφές πλάνο για την επιστροφή του παιδιού του στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας του 22χρονου είπε: «Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες. Στις εννέα του μήνα, θα του βγάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι, ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες, θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα σε περίπου τέσσερις εβδομάδες συνολικά, θα είναι και πάλι στο σπίτι του».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η οικογένεια βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του και πως το βασικό ζητούμενο είναι να πάρει την άδεια των γιατρών για την επιστροφή του και τη συνέχιση της θεραπείας του στην Ελλάδα: «Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος. Αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του. Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».
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