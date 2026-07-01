Σταύρος Φλώρος: Έφτασα στο Μαϊάμι, ο γιος μου συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν με είδε, λέει ο πατέρας του

Μαϊάμι

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η οικογένεια βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του και πως το βασικό ζητούμενο είναι να

πάρει την άδεια των γιατρών

για την επιστροφή του και τη συνέχιση της θεραπείας του στην Ελλάδα:

«

».

Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος. Αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του. Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα