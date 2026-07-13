Σε ρόλο αγρότη ο Γιώργος Κακοσαίος, μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του
Σε ρόλο αγρότη ο Γιώργος Κακοσαίος, μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του
«Κάποιος για βοήθεια;» έγραψε ο τραγουδιστής, ενώ στο βίντεο εμφανίζεται και ο πατέρας του, Γιάννης Πλούταρχος
Σε ρόλο αγρότη εμφανίστηκε ο Γιώργος Κακοσαίος να μαζεύει ρίγανη μαζί με την οικογένειά του.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που συνηθίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους του, το οποίο σχετίζεται τις περισσότερες φορές με τα καλλιτεχνικά και επαγγελματικά του σχέδια.
Αυτή τη φορά ο Γιώργος Κακοσαίος μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο και άλλα μέλη της οικογένειάς τους πέρασαν χρόνο στη φύση και συγκεκριμένα σε ένα χωράφι με ρίγανη. Το βίντεο ξεκίνησε με τον καλλιτέχνη σηκώνει τελάρα, τοποθετώντας τα σε αγροτικό, ενώ στη συνέχεια έδειξε μερικά από τα στάδια της συγκομιδής. Με διάθεση χιούμορ ο Γιώργος Κακοσαίος έγραψε πάνω στο βίντεο «κάποιος για βοήθεια;» ενώ στο κλιπ εμφανίζονταν και άλλα πρόσωπα, όπως η μητέρα και η αδερφή του, Κατερίνα.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που συνηθίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους του, το οποίο σχετίζεται τις περισσότερες φορές με τα καλλιτεχνικά και επαγγελματικά του σχέδια.
Αυτή τη φορά ο Γιώργος Κακοσαίος μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο και άλλα μέλη της οικογένειάς τους πέρασαν χρόνο στη φύση και συγκεκριμένα σε ένα χωράφι με ρίγανη. Το βίντεο ξεκίνησε με τον καλλιτέχνη σηκώνει τελάρα, τοποθετώντας τα σε αγροτικό, ενώ στη συνέχεια έδειξε μερικά από τα στάδια της συγκομιδής. Με διάθεση χιούμορ ο Γιώργος Κακοσαίος έγραψε πάνω στο βίντεο «κάποιος για βοήθεια;» ενώ στο κλιπ εμφανίζονταν και άλλα πρόσωπα, όπως η μητέρα και η αδερφή του, Κατερίνα.
Δείτε το βίντεο
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