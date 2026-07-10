Έφη Θώδη: Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου, με ήθελαν για τα λεφτά, να με κάνουν κομμάτια
Έφη Θώδη: Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου, με ήθελαν για τα λεφτά, να με κάνουν κομμάτια
Είπα «Ως εδώ» και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση, τόνισε η τραγουδίστρια
Την απογοήτευσή της για την πορεία της προσωπικής της ζωής εξέφρασε η Έφη Θώδη. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως δεν πέρασε όμορφα μέσα στις σχέσεις που είχε κάνει, αφού οι άνθρωποι που την προσέγγιζαν επεδίωκαν να επωφεληθούν οικονομικά από εκείνη. Αυτός ήταν και ο λόγος που πήρε την απόφαση να μείνει μόνη, χωρίς να έχει κάποιον σύντροφο στο πλευρό της.
«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και έλεγα ''Ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω''», εκμυστηρεύτηκε η Έφη Θώδη σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ζω Καλά», που θα προβληθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια τόνισε ότι η εξέλιξη στα προσωπικά της την έσπρωξε στο φαγητό, από όπου αντλούσε τη μοναδική ευχαρίστησή της. «Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις», πρόσθεσε.
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«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και έλεγα ''Ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω''», εκμυστηρεύτηκε η Έφη Θώδη σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ζω Καλά», που θα προβληθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια τόνισε ότι η εξέλιξη στα προσωπικά της την έσπρωξε στο φαγητό, από όπου αντλούσε τη μοναδική ευχαρίστησή της. «Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
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