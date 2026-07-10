Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέβασε τη 13χρονη κόρη του στη σκηνή: Σ’ αγαπώ, του είπε
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέβασε τη 13χρονη κόρη του στη σκηνή: Σ’ αγαπώ, του είπε
Ο τραγουδιστής ενώ τραγουδούσε το «Angels» κάλεσε την Τέντι να τον συνοδεύσει στη συναυλία του στο Λουξεμβούργο - Συγκίνησαν τους θεατές με τις τρυφερές αγκαλιές και τα φιλιά τους
Τη 13χρονη κόρη του ανέβασε στη σκηνή ο Ρόμπι Γουίλιαμς, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Λουξεμβούργο, χαρίζοντας μία συγκινητική στιγμή στους θεατές με τις αγκαλιές και τα φιλιά τους.
Ο 52χρονος τραγουδιστής, που περιοδεύει αυτή την περίοδο στην Ευρώπη με το Britpop Tour, εμφανίστηκε στο Luxexpo Open-Air και την ώρα που ερμήνευε τη διαχρονική επιτυχία του «Angels», κάλεσε τη μικρή Τέντι να τον συνοδεύσει, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.
Η 13χρονη χαιρέτησε τον κόσμο και στη συνέχεια αγκάλιασε τον πατέρα της, τον οποίο κοίταξε στα μάτια και όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok του είπε τρυφερά: «Σ’ αγαπώ». Οι δυο τους συνέχισαν να αγκαλιάζονται, με τον Γουίλιαμς να τη φιλά στο μέτωπο, με την Τέντι να υποκλίνεται έπειτα μαζί με τον πατέρα της και να αποχωρεί.
Δείτε βίντεο
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Η Τέντι, όπως έχει αποκαλύψει ο τραγουδιστής, έχει υπέροχη φωνή και φυσικό ταλέντο στη μουσική και στη σύνθεση τραγουδιών και δεν θεωρεί απίθανο να ακολουθήσει τα βήματά του. Ωστόσο, δείχνει ενδιαφέρον και για την υποκριτική, καθώς έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, συμμετέχοντας στην ταινία «Tinsel Town».
Ο 52χρονος τραγουδιστής, που περιοδεύει αυτή την περίοδο στην Ευρώπη με το Britpop Tour, εμφανίστηκε στο Luxexpo Open-Air και την ώρα που ερμήνευε τη διαχρονική επιτυχία του «Angels», κάλεσε τη μικρή Τέντι να τον συνοδεύσει, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.
Η 13χρονη χαιρέτησε τον κόσμο και στη συνέχεια αγκάλιασε τον πατέρα της, τον οποίο κοίταξε στα μάτια και όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok του είπε τρυφερά: «Σ’ αγαπώ». Οι δυο τους συνέχισαν να αγκαλιάζονται, με τον Γουίλιαμς να τη φιλά στο μέτωπο, με την Τέντι να υποκλίνεται έπειτα μαζί με τον πατέρα της και να αποχωρεί.
Δείτε βίντεο
@rungrawin.77 @Robbie Williams #concert #britpop #luxembourg ♬ เสียงต้นฉบับ - Rungrawin🪐✨
@meliflexxx robbie brings his daughter teddy onto the stage😍 #robbiewilliams #theodorarosewilliams #teddywilliams #luxembourg ♬ Originalton - meli🤍
@muschelschloss4 Robbie Williams mit seiner Tochter "Teddy". 🥰 https://www.threads.com/@alexandra.kruger.7545/post/DaejcMUCnKC?xmt=AQG0nNLMmL3GhWVIuVouPuNBCLa9S4RE04jYMAapPYLYlIqoXMRiE05xR #RobbieWilliams #Teddy ♬ Originalton - Muschelschloss
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Η Τέντι, όπως έχει αποκαλύψει ο τραγουδιστής, έχει υπέροχη φωνή και φυσικό ταλέντο στη μουσική και στη σύνθεση τραγουδιών και δεν θεωρεί απίθανο να ακολουθήσει τα βήματά του. Ωστόσο, δείχνει ενδιαφέρον και για την υποκριτική, καθώς έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, συμμετέχοντας στην ταινία «Tinsel Town».
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