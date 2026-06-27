Η Αριάνα Γκράντε εθεάθη μαζί με πρώην σύντροφό της στο Τέξας λίγο μετά τον χωρισμό της με τον Ίθαν Σλέιτερ
Η Αριάνα Γκράντε εθεάθη μαζί με πρώην σύντροφό της στο Τέξας λίγο μετά τον χωρισμό της με τον Ίθαν Σλέιτερ
Η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Αλβάρεζ «κάνουν αρκετή παρέα τον τελευταίο καιρό», σύμφωνα με πηγή
Μαζί με πρώην σύντροφό της εθεάθη η Αριάνα Γκράντε στο Τέξας λίγο μετά τον χωρισμό της με τον Ίθαν Σλέιτερ.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, η τραγουδίστρια φαίνεται πως περνά ξανά χρόνο με τον Ρίκι Αλβάρεζ, με τις φήμες για επανασύνδεση μεταξύ τους να φουντώνουν. Οι δυο τους «κάνουν παρέα τον τελευταίο καιρό», ανέφερε η πηγή και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εθεάθησαν να γευματίζουν μαζί πριν από στάση της περιοδείας της τραγουδίστριας, της Eternal Sunshine Tour, στο Όστιν.
Η Γκράντε και ο Αλβάρεζ υπήρξαν ζευγάρι από το 2015 έως το 2016 και διατήρησαν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.
Η επανασύνδεσή τους –έστω και σε φιλικό επίπεδο– έρχεται λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Ίθαν Σλέιτερ, μετά από τρία χρόνια σχέσης, έπειτα από ώριμη σκέψη.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, η τραγουδίστρια φαίνεται πως περνά ξανά χρόνο με τον Ρίκι Αλβάρεζ, με τις φήμες για επανασύνδεση μεταξύ τους να φουντώνουν. Οι δυο τους «κάνουν παρέα τον τελευταίο καιρό», ανέφερε η πηγή και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εθεάθησαν να γευματίζουν μαζί πριν από στάση της περιοδείας της τραγουδίστριας, της Eternal Sunshine Tour, στο Όστιν.
Ariana Grande and Ex Ricky Alvarez Have Been 'Hanging Out Recently,' Says Source After They Were Spotted Together (Exclusive) https://t.co/gk7hrWjFSC— People (@people) June 27, 2026
Η Γκράντε και ο Αλβάρεζ υπήρξαν ζευγάρι από το 2015 έως το 2016 και διατήρησαν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.
Η επανασύνδεσή τους –έστω και σε φιλικό επίπεδο– έρχεται λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Ίθαν Σλέιτερ, μετά από τρία χρόνια σχέσης, έπειτα από ώριμη σκέψη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα