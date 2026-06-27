Γιώργος Αλκαίος για την πρώτη του εμφάνιση σε εκπομπή: Θα έπρεπε να μην ξαναπαίξω στην τηλεόραση κανονικά μετά απ' ότι συνέβη
Γιώργος Αλκαίος για την πρώτη του εμφάνιση σε εκπομπή: Θα έπρεπε να μην ξαναπαίξω στην τηλεόραση κανονικά μετά απ' ότι συνέβη
Ο τραγουδιστής είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει στην πρωινή εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά αλλά την έχασε και η αντίδρασή της δεν ήταν αυτή που περίμενε
Για την πρώτη του εμφάνιση σε εκπομπή μίλησε ο Γιώργος Αλκαίος, δηλώνοντας πως κανονικά δεν θα έπρεπε να ξαναπαίξει στην τηλεόραση μετά απ' ότι συνέβη.
Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει στην πρωινή εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά και από το άγχος και την κούρασή του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια, με αποτέλεσμα όταν έφτασε η μέρα για την τηλεοπτική του εμφάνιση, να αποκοιμηθεί λίγο πριν βγει από το σπίτι και να την χάσει. Η αντίδραση της παρουσιάστριας και της αρχισυντάκτριας δεν ήταν αυτή που περίμενε.
Ο Γιώργος Αλκαίος είπε αναλυτικά: «Άμα πω την ιστορία με την Ρούλα Κορομηλά, την πρώτη εκπομπή που πήγα, έπρεπε κανονικά να μην ξαναπαίξω στην τηλεόραση εγώ», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχει κλείσει η εταιρεία μου να πάω να πω ένα τραγούδι. Στο πρωινό της Ρούλας τώρα, ένα τραγούδι, με αρχισυντάκτρια την Σεμίνα Διγενή... Δεν υπάρχει αυτό. Μου λένε "δέκα και μισή πρέπει να ετοιμαστείς και να βγεις 11 και δέκα γιατί μετά έχουμε την Κωνσταντίνα". Χάρηκα εγώ, λέω "Θα πάω στη Ρούλα; Δεν γίνονται αυτά". Γιατί τότε η τηλεθέαση, μην γελιόμαστε, ήταν 45%-60%, τέτοια ποσοστά. Το βράδυ εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν γινόταν. Είχα πολύ άγχος. Ήταν και το πρώτο μου playback. Λέω "θα χάσω τα λόγια, θα ξεφτιλιστώ σε όλη την Ελλάδα". Πήγε οκτώ η ώρα είπα να φύγω σιγά σιγά από τη Νέα Σμύρνη να ανέβω Κηφισίας. Δεν είχα κοιμηθεί δυο μέρες, γιατί δούλευα κιόλας. Όπως βάζω τις μπότες μου, κοιμάμαι πάνω στο γόνατό μου. Ξύπνησα έντεκα και μισή. Φεύγω και με το που μπαίνω μέσα, άκουσα την Κωνσταντίνα να τραγουδάει. Βλέπω την Σεμίνα Διγενή, με κοίταξε και μου είπε "πρόσεξε καλά τι θα μου πεις". Λέω “θα μπορούσα να σας πω ότι τράκαρα, αλλά κοιμήθηκα". Μου είπε “εντάξει, αύριο δέκα και μισή εδώ”. Η Ρούλα δεν παρεξηγήθηκε μου είπε "έλα αγόρι μου, αύριο θα τραγουδήσεις, μην ανησυχείς"».
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Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει στην πρωινή εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά και από το άγχος και την κούρασή του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια, με αποτέλεσμα όταν έφτασε η μέρα για την τηλεοπτική του εμφάνιση, να αποκοιμηθεί λίγο πριν βγει από το σπίτι και να την χάσει. Η αντίδραση της παρουσιάστριας και της αρχισυντάκτριας δεν ήταν αυτή που περίμενε.
Ο Γιώργος Αλκαίος είπε αναλυτικά: «Άμα πω την ιστορία με την Ρούλα Κορομηλά, την πρώτη εκπομπή που πήγα, έπρεπε κανονικά να μην ξαναπαίξω στην τηλεόραση εγώ», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχει κλείσει η εταιρεία μου να πάω να πω ένα τραγούδι. Στο πρωινό της Ρούλας τώρα, ένα τραγούδι, με αρχισυντάκτρια την Σεμίνα Διγενή... Δεν υπάρχει αυτό. Μου λένε "δέκα και μισή πρέπει να ετοιμαστείς και να βγεις 11 και δέκα γιατί μετά έχουμε την Κωνσταντίνα". Χάρηκα εγώ, λέω "Θα πάω στη Ρούλα; Δεν γίνονται αυτά". Γιατί τότε η τηλεθέαση, μην γελιόμαστε, ήταν 45%-60%, τέτοια ποσοστά. Το βράδυ εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν γινόταν. Είχα πολύ άγχος. Ήταν και το πρώτο μου playback. Λέω "θα χάσω τα λόγια, θα ξεφτιλιστώ σε όλη την Ελλάδα". Πήγε οκτώ η ώρα είπα να φύγω σιγά σιγά από τη Νέα Σμύρνη να ανέβω Κηφισίας. Δεν είχα κοιμηθεί δυο μέρες, γιατί δούλευα κιόλας. Όπως βάζω τις μπότες μου, κοιμάμαι πάνω στο γόνατό μου. Ξύπνησα έντεκα και μισή. Φεύγω και με το που μπαίνω μέσα, άκουσα την Κωνσταντίνα να τραγουδάει. Βλέπω την Σεμίνα Διγενή, με κοίταξε και μου είπε "πρόσεξε καλά τι θα μου πεις". Λέω “θα μπορούσα να σας πω ότι τράκαρα, αλλά κοιμήθηκα". Μου είπε “εντάξει, αύριο δέκα και μισή εδώ”. Η Ρούλα δεν παρεξηγήθηκε μου είπε "έλα αγόρι μου, αύριο θα τραγουδήσεις, μην ανησυχείς"».
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