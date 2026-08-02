Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Meteo Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αττική Βοιωτία

Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική

30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό

Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική
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Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS [πυ παρουσίασε το Meteo έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 02/08.

Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική
14 ΣΧΟΛΙΑ

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