Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική
Meteo: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική
30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό
Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS [πυ παρουσίασε το Meteo έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).
Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 02/08.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS [πυ παρουσίασε το Meteo έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).
Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 02/08.
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