Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο 19χρονοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου στον Δενδροπόταμο
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Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο 19χρονοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου στον Δενδροπόταμο

Ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, κάποιος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο 19χρονοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου στον Δενδροπόταμο
Στράτος Λούβαρης
Δύο 19χρονοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Οι δύο νεαροί διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 35χρονου ο οποίος ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Μετά την επίθεση το θύμα έφτασε έξω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία και ειδοποίησε την αστυνομία αμέσως μετά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης να ταυτοποιούν τα στοιχεία των δύο 19χρονων.
Στράτος Λούβαρης

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