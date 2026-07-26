Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο 19χρονοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου στον Δενδροπόταμο

Ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, κάποιος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά