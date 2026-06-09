Ο Σάκης Ρουβάς ζήτησε αυτόγραφο από τον Ρένο Χαραλαμπίδη, δείτε βίντεο
Ο Σάκης Ρουβάς ζήτησε αυτόγραφο από τον Ρένο Χαραλαμπίδη, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός υπέγραψε το βινύλιο της ταινίας του «Νυχτερινός Εκφωνητής», με τον τραγουδιστή να μοιράζεται τη στιγμή με τους followers του στο TikTok
Αυτόγραφο ζήτησε ο Σάκης Ρουβάς από τον Ρένο Χαραλαμπίδη και κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο.
Ο τραγουδιστής στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok παρουσιάζεται αρχικά στο καμαρίνι του Your Face Sounds Familiar, να ξετυλίγει το βινύλιο της ταινίας «Νυχτερινός Εκφωνητής» που είναι η πέμπτη μεγάλου μήκους τανία του ηθοποιού και να αναφέρει: «Θα πάω την ώρα του σόου να μου το υπογράψει».
Δεν αισθανόταν, ωστόσο, τόσο άνετα να το ζητήσει και κοιτώντας τους συνεργάτες του έλεγε: «Να το κάνω ή να μην το κάνω;». Τελικά, όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πλησίασε την ώρα που η εκπομπή δεν ήταν στον αέρα, του ζήτησε από τον κριτή του διαγωνισμού το αυτόγραφο και το πήρε, με τον κόσμο να τους χειροκροτά.
«Μου το υπέγραψε τελικά», σημείωσε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok παρουσιάζεται αρχικά στο καμαρίνι του Your Face Sounds Familiar, να ξετυλίγει το βινύλιο της ταινίας «Νυχτερινός Εκφωνητής» που είναι η πέμπτη μεγάλου μήκους τανία του ηθοποιού και να αναφέρει: «Θα πάω την ώρα του σόου να μου το υπογράψει».
Δεν αισθανόταν, ωστόσο, τόσο άνετα να το ζητήσει και κοιτώντας τους συνεργάτες του έλεγε: «Να το κάνω ή να μην το κάνω;». Τελικά, όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πλησίασε την ώρα που η εκπομπή δεν ήταν στον αέρα, του ζήτησε από τον κριτή του διαγωνισμού το αυτόγραφο και το πήρε, με τον κόσμο να τους χειροκροτά.
«Μου το υπέγραψε τελικά», σημείωσε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
@sakisrouvas Μου το υπεγραψε τελικα👀 #viral #sakisrouvas #trending ♬ Tití Me Preguntó - Bad Bunny
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