Χάρης Χριστόπουλος: Θέλω σαν τρελός άλλο ένα παιδί και παραπάνω, αν μπορούσα να τα κάνω μόνος μου θα είχα 20





Ο φωτογράφος εξήγησε πως πριν αποκτήσει τους γιους του με την Ανίτα Μπραντ ήθελε να κάνει κορίτσια, ωστόσο από τη στιγμή που γεννήθηκαν τα παιδιά του, αισθάνεται πρώτη φορά ερωτευμένος με άντρες. Πέρα, όμως, από τα παιδιά του, ο Χάρης Χριστόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, και για τη σχέση του με τη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πως είχαν χωρίσει για ένα διάστημα περίπου τριών ετών.



Ο φωτογράφος είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε τρία αγόρια. Δεν το πίστευα ποτέ μου ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Οι άντρες, ειδικά σήμερα, το σκέφτονται. Ειδικά αν είσαι ταύρος και σκέφτεσαι υπερβολικά όπως εγώ. Σκεφτόμουν ότι έχουμε υπερπληθυσμό και πού θα παρκάρουν τα παιδιά μου και γελούσαν. Ο μεγάλος, ο Χρήστος, είναι 5,5 χρονών τώρα. Ο Νικόλας είναι στα 3 και ο Παύλος είναι 1,5. Οι πρίγκιπές μου. Έλεγα ότι αν ποτέ κάνω παιδιά, ήθελα να είναι κορίτσια. Λατρεύω τις γυναίκες, 35 χρόνια ήμουν μέσα στη μόδα. Από μικρός έκανα παρέα μόνο με κορίτσια σχεδόν. Μου άρεσε να τα μυρίζω. Η μυρωδιά τους, η αύρα, το δέρμα τους... Και έλεγα ότι θα κάνω κορίτσια. Μόλις μου ήρθε το πρώτο αγοράκι, εξεπλάγην και στενοχωρήθηκα στην αρχή γιατί στον υπέρηχο μας είχαν πει ότι είναι κορίτσι και όσο προχωρούσε η εγκυμοσύνη μας είπαν ότι μάλλον δεν είναι κορίτσι και είπα "θα το πιω κι αυτό το ποτήρι". Πρώτη φορά στη ζωή μου όμως νιώθω ερωτευμένος σφόδρα με άντρες. Λιώνω. Από την ώρα που βγήκαν τα έχω αναλάβει σχεδόν όλα, γιατί έχω την ευλογία να έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δουλεύω επιλεκτικά, φωτογραφίζω επιλεκτικά. Είχα πει ότι στα 50 θα σταματήσω να δουλεύω. Αυτή τη ζωή θέλω. Ευτυχία δεν είναι να έχεις ό,τι θέλεις, ευτυχία είναι να θέλεις ό,τι έχεις. Με έχει στιγματίσει αυτό το μότο. Εγώ θέλω ό,τι έχω, τίποτα παραπάνω. Έχω αφοσιωθεί στα παιδιά πια. Θέλω σαν τρελός άλλο ένα παιδί και παραπάνω. Το θέμα είναι η γυναίκα. Αν μπορούσα να τα κάνω μόνος μου θα είχα 20».



Όσον αφορά στη σχέση του με την Ανίτα Μπραντ, ο Χάρης Χριστόπουλος δήλωσε: «Με την Ανίτα είμαστε σχεδόν 20 χρόνια μαζί. Είχαμε μία μικρή παύση 2-3 χρόνια. Δεν είχε κάνει χιλιόμετρα, δεν είχε ζήσει. Ήθελε να κάνει την επανάστασή της κι αυτή σαν κορίτσι. Ήθελε κι άλλα πράγματα, όχι ερωτικά, στη ζωή της. Εγώ αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι θέλω να κάνω οικογένεια μαζί της».