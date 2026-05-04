Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ένοχη στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια, της επιβλήθηκαν 12 μήνες επιτήρησης
Η τραγουδίστρια συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ακολούθησε η εισαγωγή της σε κλινική αποτοξίνωσης
Ένοχη δήλωσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, ενώ της επιβλήθηλαν δώδεκα μήνες επιτήρησης από το Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα τη Δευτέρα
Η τραγουδίστρια είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο στην Καλιφόρνια, καθώς οι αρχές τη σταμάτησαν με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της.
Η 44χρονη ποπ σταρ δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον δικαστή, αλλά δήλωσε ένοχη μέσω του δικηγόρου της, Μάικλ Α. Γκολντστάιν. Καθώς πρόκειται για πλημμεληματική κατηγορία, η διάσημη τραγουδίστρια δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί και ο δικηγόρος της μπορούσε να εμφανιστεί εκ μέρους της.
Με βάση την καθιερωμένη διαδικασία, το «wet reckless» επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να δηλώσει ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που σχετίζεται με αλκοόλ ή/και ναρκωτικά και να τεθεί σε επιτήρηση για 12 μήνες, ενώ του αναγνωρίζεται ως χρόνος έκτισης οποιοδήποτε διάστημα έχει περάσει υπό κράτηση. Το πρόσωπο οφείλει να πληρώσει τα πρόστιμα και τα τέλη που προβλέπονται από την πολιτεία και υποχρεούται να ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για οδήγηση υπό την επήρεια.
Λίγες ημέρες πριν από την προσαγωγή της, το PEOPLE επιβεβαίωσε ότι η Σπίαρς είχε αποχωρήσει από μονάδα θεραπείας, στην οποία είχε εισαχθεί οικειοθελώς εβδομάδες νωρίτερα. Μετά τη σύλληψη, εκπρόσωπος της Σπίαρς δήλωσε στο PEOPLE ότι το «ατυχές περιστατικό» ήταν «εντελώς αδικαιολόγητο».
«Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα σε μια εδώ και καιρό αναγκαία αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της Μπρίτνεϊ. Ελπίζουμε ότι μπορεί να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», είχε αναφέρει η ίδια πηγή.
