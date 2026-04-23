Η Τζούλιαν Μουρ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ των Καννών με το βραβείο Κέρινγκ Women in Motion
Η Τζούλιαν Μουρ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ των Καννών με το βραβείο Κέρινγκ Women in Motion
Η ηθοποιός θα λάβει την τιμητική αυτή διάκριση στην 79η απονομή που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου
Mε το βραβείο Κέρινγκ Women in Motion Award πρόκειται να τιμηθεί η Τζούλιαν Μουρ στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, έναν θεσμό που αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών στον κινηματογράφο και την κοινωνία.
Το βραβείο, που θεσπίστηκε το 2015 από τον όμιλο Κέρινγκ, απονέμεται σε γυναίκες δημιουργούς που με το έργο και τη στάση τους ενισχύουν τη θέση των γυναικών, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.
Η Μουρ προστίθεται σε μια εντυπωσιακή λίστα τιμώμενων προσώπων, όπως οι Νικόλ Κίντμαν, Τζέιν Φόντα, Σάλμα Χάγιεκ, Βαιόλα Ντέιβις και Μισέλ Γιο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία στον χώρο. «Η Τζούλιαν Μουρ ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα του Women In Motion», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου Κέρινγκ, Φρανσουά Ανρί Πινό, ανακοινώνοντας την επιλογή της, και πρόσθεσε: «Μέσα από τη συνέπεια στις καλλιτεχνικές της επιλογές, το βάθος και την πολυπλοκότητα που φέρνει στις ερμηνείες της, αλλά και τη διαχρονική της αφοσίωση τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης, έχει συμβάλει στο να επαναπροσδιοριστεί το τι σημαίνει να είσαι πρωταγωνίστρια στον κινηματογράφο. Η πορεία της και η δέσμευσή της αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα τις αξίες που το Women In Motion προωθεί από την ίδρυσή του».
Η Ίρις Κνόμπολ, πρόεδρος του Φεστιβάλ, δήλωσε επίσης για την ηθοποιό: «Η Τζούλιαν Μουρ δεν χρησιμοποιεί τον κινηματογράφο για να καθησυχάζει. Εδώ και σαράντα χρόνια επιλέγει χαρακτήρες που αποσταθεροποιούν, που υποφέρουν χωρίς λύτρωση, που αρνούνται την εύκολη συμπάθεια και, με αυτόν τον τρόπο, έχει κατακτήσει έναν χώρο στην οθόνη που δεν υπήρχε πριν εμφανιστεί. Το βραβείο Women in Motion αναγνωρίζει όχι μόνο όσα έχει πετύχει, αλλά και όσα έχει καταστήσει δυνατά για κάθε ηθοποιό που ακολουθεί».
Αντίστοιχα, ο γενικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, χαρακτήρισε τη Μουρ «μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου»: «Μέσα από μια αταλάντευτη και εντυπωσιακά πολυδιάστατη φιλμογραφία, έχει χτίσει το έργο της με αξιοσημείωτη ευφυΐα και υπομονή, προσφέροντας ερμηνείες σπάνιας συναισθηματικής ακρίβειας», είπε και συμπλήρωσε: «Συνεργαζόμενη με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής μας, φέρνει σε κάθε ρόλο βαθιά ευαισθησία, εξαιρετική αίσθηση των αποχρώσεων και μια τολμηρή προσέγγιση σε σύνθετους χαρακτήρες. Ταινία με την ταινία, έχει αποτυπώσει γυναίκες σε όλη τη δύναμη, τις αντιφάσεις και την ελευθερία τους, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου».
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, ενώ το 79ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το βραβείο, που θεσπίστηκε το 2015 από τον όμιλο Κέρινγκ, απονέμεται σε γυναίκες δημιουργούς που με το έργο και τη στάση τους ενισχύουν τη θέση των γυναικών, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.
Η Μουρ προστίθεται σε μια εντυπωσιακή λίστα τιμώμενων προσώπων, όπως οι Νικόλ Κίντμαν, Τζέιν Φόντα, Σάλμα Χάγιεκ, Βαιόλα Ντέιβις και Μισέλ Γιο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία στον χώρο. «Η Τζούλιαν Μουρ ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα του Women In Motion», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου Κέρινγκ, Φρανσουά Ανρί Πινό, ανακοινώνοντας την επιλογή της, και πρόσθεσε: «Μέσα από τη συνέπεια στις καλλιτεχνικές της επιλογές, το βάθος και την πολυπλοκότητα που φέρνει στις ερμηνείες της, αλλά και τη διαχρονική της αφοσίωση τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης, έχει συμβάλει στο να επαναπροσδιοριστεί το τι σημαίνει να είσαι πρωταγωνίστρια στον κινηματογράφο. Η πορεία της και η δέσμευσή της αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα τις αξίες που το Women In Motion προωθεί από την ίδρυσή του».
Julianne Moore to Receive Kering's Women in Motion Award at Cannes Film Festival https://t.co/WWsDOtLRzu
Η Ίρις Κνόμπολ, πρόεδρος του Φεστιβάλ, δήλωσε επίσης για την ηθοποιό: «Η Τζούλιαν Μουρ δεν χρησιμοποιεί τον κινηματογράφο για να καθησυχάζει. Εδώ και σαράντα χρόνια επιλέγει χαρακτήρες που αποσταθεροποιούν, που υποφέρουν χωρίς λύτρωση, που αρνούνται την εύκολη συμπάθεια και, με αυτόν τον τρόπο, έχει κατακτήσει έναν χώρο στην οθόνη που δεν υπήρχε πριν εμφανιστεί. Το βραβείο Women in Motion αναγνωρίζει όχι μόνο όσα έχει πετύχει, αλλά και όσα έχει καταστήσει δυνατά για κάθε ηθοποιό που ακολουθεί».
Αντίστοιχα, ο γενικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, χαρακτήρισε τη Μουρ «μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου»: «Μέσα από μια αταλάντευτη και εντυπωσιακά πολυδιάστατη φιλμογραφία, έχει χτίσει το έργο της με αξιοσημείωτη ευφυΐα και υπομονή, προσφέροντας ερμηνείες σπάνιας συναισθηματικής ακρίβειας», είπε και συμπλήρωσε: «Συνεργαζόμενη με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής μας, φέρνει σε κάθε ρόλο βαθιά ευαισθησία, εξαιρετική αίσθηση των αποχρώσεων και μια τολμηρή προσέγγιση σε σύνθετους χαρακτήρες. Ταινία με την ταινία, έχει αποτυπώσει γυναίκες σε όλη τη δύναμη, τις αντιφάσεις και την ελευθερία τους, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου».
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, ενώ το 79ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
