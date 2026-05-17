Η Τσέλσι επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο
Η Τσέλσι επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο
Ο Βάσκος είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της Τσέλσι, έχοντας συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο
Επιστροφή στην Αγγλία, αλλά όχι για τη Λίβερπουλ όπου εδώ και μήνες το όνομα του έπαιζε ως βασικό φαβορί για αντικαταστήσει τον Άρνε Σλοτ...
Ο Τσάμπι Αλόνσο μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γυρίζει στην Premier League, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι με τη συμφωνία των δύο πλευρών να είναι τετραετούς διάρκειας.
Στο πρώτο του μήνυμα ως προπονητής των Λονδρέζων τόνισε πως το ρόστερ διαθέτει πολύ ταλέντο και υπογράμμισε πως έχει όραμα και φιλοδοξίες για ένα λαμπρό μέλλον σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, όπως χαρακτήρισε την Τσέλσι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νιώθω τεράστια υπερηφάνεια που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία αυτού του σπουδαίου συλλόγου.
Από τις συζητήσεις μου με την ιδιοκτησία και τη διοικητική/αθλητική ηγεσία, είναι ξεκάθαρο ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τίτλους.
Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στο ρόστερ και τεράστιες δυνατότητες σε αυτόν τον σύλλογο, και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον καθοδηγήσω. Τώρα η προσοχή στρέφεται στη σκληρή δουλειά, στο χτίσιμο της σωστής νοοτροπίας και στην κατάκτηση τίτλων».
Ο Τσάμπι Αλόνσο μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γυρίζει στην Premier League, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι με τη συμφωνία των δύο πλευρών να είναι τετραετούς διάρκειας.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.
Welcome to Chelsea, Xabi!
Στο πρώτο του μήνυμα ως προπονητής των Λονδρέζων τόνισε πως το ρόστερ διαθέτει πολύ ταλέντο και υπογράμμισε πως έχει όραμα και φιλοδοξίες για ένα λαμπρό μέλλον σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, όπως χαρακτήρισε την Τσέλσι.
A look at Xabi’s career to date. 📊 pic.twitter.com/40wch0YnX5— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νιώθω τεράστια υπερηφάνεια που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία αυτού του σπουδαίου συλλόγου.
Από τις συζητήσεις μου με την ιδιοκτησία και τη διοικητική/αθλητική ηγεσία, είναι ξεκάθαρο ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τίτλους.
Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στο ρόστερ και τεράστιες δυνατότητες σε αυτόν τον σύλλογο, και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον καθοδηγήσω. Τώρα η προσοχή στρέφεται στη σκληρή δουλειά, στο χτίσιμο της σωστής νοοτροπίας και στην κατάκτηση τίτλων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα