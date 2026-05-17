Αυτοκίνητο έπεσε σε οχήματα και σε πεζούς στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες
Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα πέντε τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (16/5) στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και σε πεζούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του apnews, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.
Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Three people were killed and several others were injured after a driver crashed into multiple cars and pedestrians late Saturday night in Oakland, authorities said. https://t.co/W4YV4Sb3Q2 pic.twitter.com/piO5bQy4v8— KTLA (@KTLA) May 17, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
