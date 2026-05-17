 Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας: Τον ενημέρωσε για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Κίνας

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την ομαλή εφαρμογή της διμερούς εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν πέρυσι

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα μία τηλεφωνική συνομιλία, συζητώντας τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας.



Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης, σχετικά με την ομαλή εφαρμογή της διμερούς εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν την προηγούμενη χρονικά, όπως και για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση χωρίς να δημοσιοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες.