Στη Λεμεσό ο Γεραπετρίτης για το άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ
Στη Λεμεσό μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στην 'Ατυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich», η οποία πραγματοποιείται υπό την κυπριακή προεδρία.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένων ανησυχιών για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης, ως προσκεκλημένοι της κυπριακής προεδρίας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας.
Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε και ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΚογκρέσουNωρίτερα σήμερα, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον Ρεπουμπλικανό Τρεντ Κέλι, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Θαλάσσιας Ισχύος και Δυνάμεων Προβολής της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
