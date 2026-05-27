Στη Λεμεσό ο Γεραπετρίτης για το άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια