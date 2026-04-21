Antigoni Buxton για Eurovision 2026: Είπα ότι η μαμά μου θα είναι στον καναπέ, αν δεν είναι, δεν θα είμαι και εγώ
Antigoni Buxton Eurovision Eurovision 2026 Μητέρα

Antigoni Buxton για Eurovision 2026: Είπα ότι η μαμά μου θα είναι στον καναπέ, αν δεν είναι, δεν θα είμαι και εγώ

Η μαμά μου θέλω να είναι δίπλα μου πάντα, είπε η τραγουδίστρια

Antigoni Buxton για Eurovision 2026: Είπα ότι η μαμά μου θα είναι στον καναπέ, αν δεν είναι, δεν θα είμαι και εγώ
Ιωάννα Μαρίνου
Στη στενή σχέση που έχει με τη μητέρα της αναφέρθηκε η Antigoni Buxton, επισημαίνοντας ότι έχει ζητήσει η ίδια να βρίσκεται στο πλευρό της στον τελικό της Eurovision 2026, εκφράζοντας συγκεκριμένα την επιθυμία να κάθεται στον καναπέ τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η καλλιτέχνιδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό με το «Jalla» ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο «The 2Night Show» μιλώντας για την πορεία της στη μουσική και τη σημασία της οικογένειας στην επαγγελματική της διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Buxton σχολίασε για τον ρόλο της μητέρας της στη ζωή της, επισημαίνοντας με έμφαση τη σημασία της παρουσίας της στον διαγωνισμό: «Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου σε όλα και η μαμά μου τώρα θα είναι δίπλα μου στη Eurovision, στον καναπέ. Είπα "η μαμά μου θα είναι στον καναπέ, αν δεν είναι η μαμά μου, δεν θα είμαι και εγώ". Η μαμά μου θέλω να είναι δίπλα μου πάντα».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια περιέγραψε την επιρροή που δέχτηκε από τη νίκη της Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One στη Eurovision: «Είχα κόλλημα με το My Number One και την Έλενα Παπαρίζου. Από τότε πίστευα ότι θα πάω στη Eurovision. Όταν την είδα, είπα μέσα μου ότι θα το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσα και αναρωτιόμουν: “Θα γίνει για μένα;”. Πάντα όμως ήξερα ότι θα συμβεί, απλώς στην ώρα του».


Η μητέρα της τραγουδίστριας,  Tonia Buxton είναι Βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια και συγγραφέας ελληνοκυπριακής καταγωγής.  Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε στις 7 Απριλίου με την κόρη της στο «Happy Day» δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Αντιγόνη πάντα τραγούδαγε, όπου κι αν πηγαίναμε. Δεν είναι κάτι περίεργο για εμένα που πάει στη Eurovision».

Ιωάννα Μαρίνου

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

