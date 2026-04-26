Σμαράγδα Αδαμοπούλου για Λευτέρη Χαρίτο: Δεν μπερδεύουμε ποτέ τις δουλειές μας για να μην πουν ότι εξαιτίας του παίρνω ρόλους
Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον σκηνοθέτη, η οποία μετρά τρία χρόνια

Για τη σχέση της με τον Λευτέρη Χαρίτο μίλησε η Σμαράγδα Αδαμοπούλου, δηλώνοντας πως  δεν μπερδεύουν τα προσωπικά τους με τη δουλειά τους, καθώς δεν θέλουν να ακουστεί πως της δίνονται ρόλοι εξαιτίας του.

Η ηθοποιός σημείωσε πως η πατριαρχία έχει βαθιές ρίζες και πολλές φορές και η ίδια πέφτει στην παγίδα της, κάνοντας τέτοιου είδους σχόλια: «Μου αρέσει που δεν μπερδεύουμε ποτέ τις δουλειές μας. Τι εννοώ… Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν σκηνοθέτη και μία ηθοποιό να συνυπάρχουν, το λέω αυτό γιατί ο κόσμος θα πει το εύκολο πράγμα ότι "η Σμαράγδα κάνει τις δουλειές της εξαιτίας αυτού του ανθρώπου". Αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες, κάπως δεν τους ενδιαφέρει τους άντρες αυτό», είπε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 25 Απριλίου.

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου εξήγησε επίσης πως επειδή δεν ήταν συνηθισμένη να πέφτουν πάνω της τα παπαρατσικά φλας και τα βλέμματα σε εξόδους της, όταν άρχισε να συμβαίνει αυτό κάθε φορά που έκανε μία δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, πάθαινε σοκ. Παρόλα αυτά έχει επιλέξει να μην κρύβεται: «Στην αρχή επειδή δεν ήμουν καθόλου μαθημένη σε αυτό, έπαθα ένα σοκ. Παρόλα αυτά δεν κρύβομαι. Εννοείται ότι βγαίνω, εννοείται χαίρομαι τη ζωή μου. Εννοείται πως οι γονείς μου από την πρώτη στιγμή ξέρανε τι και πώς, δεν περίμενα να το δουν από κάπου. Εγώ έπαθα το σοκ να πω την αλήθεια, δεν το έπαθαν οι γονείς μου», δήλωσε.

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου και ο Λευτέρης Χαρίτος διατηρούν σχέση τρία χρόνια περίπου. Έγινε γνωστό πως είναι μαζί λίγο καιρό αφότου ο σκηνοθέτης έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, από την πρώην σύντροφό του, Μαρκέλλα Γιαννάτου.
