Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν πίτα όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»

Το «Δυο μέρες μόνο» προβλήθηκε το πρώτο μισό της σεζόν 2005 - 2006 και το πρώτο μισό της σεζόν 2006 - 2007. Το σενάριο αφορούσε στον Άρη και τη Σοφία που ήταν κάποτε ζευγάρι. Συναντήθηκαν ξανά ένα βράδυ τυχαία, δυο μέρες προτού ο Άρης πάει στο στρατό και η Σοφία παντρευτεί. Ο έρωτας ξαναφούντωσε, παρόλο που ο Άρης συζούσε με την Έρση και η Σοφία δήλωνε ερωτευμένη με τον μέλλοντα σύζυγό της Χρήστο. Παράλληλα οι κολλητοί φίλοι τους, ο Σάββας και η Βίκυ, ζούσαν το δικό τους σύντομο ειδύλλιο. Ο Άρης πρότεινε στη Σοφία να περάσουν μαζί αυτές τις δυο μέρες μόνο. Η Σοφία ενέδωσε. Την επομένη όμως εκείνος δεν εμφανίστηκε. Έτσι συνέχισαν τις ζωές τους χώρια, ώσπου ξανασυναντήθηκαν.