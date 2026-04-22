Οι τρυφερές αγκαλιές και τα αγγίγματα της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον σε παραλία του Μαλιμπού
Η τηλεπερσόνα και ο αστέρας της Formula 1 φέρεται πως είναι μαζί από τον Φεβρουάριο, όμως γνωρίζονται πάνω από δέκα χρόνια

Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον σε παραλία του Μαλιμπού.

Οι δυο τους περπατούσαν στην ακτή και έκαναν paddle board στα κύματα, με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα ξένα μέσα να τους δείχνουν να ανταλλάσσουν βλέμματα, αγκαλιές και αγγίγματα.

Σε κάποια στιγμή, ο Χάμιλτον φαίνεται να έχει περάσει το χέρι του γύρω από την Καρντάσιαν, με εκείνη να χαμογελά, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα τα πρόσωπά τους είναι πολύ κοντά, σαν να φιλιούνται.

@theussun Kim Kardashian and Lewis Hamilton put on romantic display during surf date in Malibu #kimkardashian #lewishamillton #romanticdate #celebritycouples ♬ original sound - The US Sun

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Super Bowl, αν και φέρεται πως οι δυο τους γνωρίζονται πάνω από δέκα χρόνια, διατηρώντας φιλικές επαφές μέχρι πρόσφατα.

Οι δυο τους έχουν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους και στα social media, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, παρά τα απαιτητικά τους προγράμματα.
Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης