Απόψε η τελευταία αποχώρηση πριν από το πάρτι της ένωσης στο Survivor
Η Όλγα Λοβέρα, ο Νίκος Κάππος, η Μαντίσα Τσότα και ο Benzy Καραντώνης είναι οι τέσσερις υποψήφιοι που «παλεύουν» για την παραμονή τους

Η Όλγα Λοβέρα, ο Νίκος Κάππος, η Μαντίσα Τσότα και ο Benzy Καραντώνης είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση και στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ θα ανακοινωθεί ποιος ή ποια θα αποχωρήσει, πριν από το πάρτι της Ένωσης.

Οι εντάσεις στην ομάδα των «Αθηναίων» συνεχίστηκαν για ακόμα μία μέρα, εχθές, στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας. Η ήττα τους με 10-2, από τους «Επαρχιώτες», ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, στο ήδη πεσμένο ηθικό τους. Οι καυγάδες στην καλύβα δεν σταματούν και μία νέα αντιπαράθεση φέρνει δάκρυα.

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 15/04/2026


Οι Μπλε, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ τονωμένοι και ξέρουν πως η ομάδα τους θα βρεθεί ακέραιη στο πάρτι της Ένωσης. Οι συζητήσεις στη δική τους καλύβα περιστρέφονται γύρω από τα όσα έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες στα Συμβούλια, για τις υποψηφιότητες των «Αθηναίων».

Ο αγώνας για το έπαθλο της Επικοινωνίας αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τους «Αθηναίους». Θα καταφέρουν έστω και για λίγο να ενωθούν και να πάρουν την πολυπόθητη νίκη; Ο καιρός στον Άγιο Δομίνικο είναι απρόβλεπτος. Ένα αγώνισμα που ξεκίνησε με ηλιοφάνεια ολοκληρώνεται με… καταρρακτώδη βροχή.

Στο Συμβούλιο του Νησιού, ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα οδηγηθούν σε μονομαχία. Ένα μέλος των «Αθηναίων» θα αποχωρήσει ακριβώς πριν την ένωση, ποιο θα είναι αυτό;
