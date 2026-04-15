Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της, είναι κατάκοιτη, την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, είπε συνεργάτιδά της
Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να της πει για τον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου, πρόσθεσε
2,5 μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του συντρόφου της Ζωζώς Σαπουντζάκη, και όπως ανέφερε φίλη και συνεργάτιδά της, η ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί για την απώλειά του. Όσο για την κατάσταση της υγείας της, έκανε γνωστό ότι δεν μπορεί να περπατήσει και ότι είναι κατάκοιτη.
Την Τετάρτη 15 Απριλίου, προβλήθηκαν στο «Happy Day» δηλώσεις της Σταυρίνας Ευστρατιάδου, που βρίσκεται στο πλευρό της Ζωζώς Σαπουντζάκη, μιλώντας για την καθημερινότητα της ηθοποιού και την απόφαση να μην της πουν την αλήθεια για τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.
Πιο αναλυτικά, η φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη τόνισε ότι μετά από παρότρυνση των γιατρών δεν έχει μιλήσει στην ηθοποιό για τη δυσάρεστη είδηση, καθώς δεν θέλουν να επιβαρυνθεί η υγεία της: «Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στενοχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο».
Όσο για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και μεταφέρεται με αναπηρικό αμαξίδιο, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου είπε: «Καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο μικρό θεματάκι. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη περιποίηση. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να τη βγάζω με το αναπηρικό καρότσι βόλτα».
Σε άλλο σημείο η φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη εξήγησε πώς πέρασαν φέτος το Πάσχα: «Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρ' όλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο».
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του επί 28 χρόνια συντρόφου της ηθοποιού, έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του, έγινε γνωστή το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μέσω ανάρτησης του ανιψιού του στο Facebook.
