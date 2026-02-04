Η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της: Δεν θα ήθελε να είναι, ήταν οδυνηρό, είπε στενή συνεργάτιδά της
Ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του
Χωρίς την παρουσία της Ζωζώς Σαπουντζάκη πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου με στενή συνεργάτιδά της, να εξηγεί ότι ήταν συνειδητή επιλογή, την οποία είχαν συζητήσει πριν φύγει από τη ζωή ο εκλιπών.
Ο σύντροφος της ηθοποιού πέθανε έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του, με τη δυσάρεστη είδηση να κοινοποιείται το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μέσω ανάρτησης του ανιψιού του στο Facebook.
Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου μίλησε στο «Happy Day» η συνεργάτιδά της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη και ανέφερε γιατί η ηθοποιός δεν βρέθηκε στη διαδικασία της αποτέφρωσης, που έγινε στη Ριτσώνα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το αποχαιρετίσαμε με αξιοπρέπεια. Η Ζωζώ δεν θα ήθελε να είναι στην αποτέφρωση. Το είχαν συζητήσει πολλές φορές και είναι οδυνηρό. Δεν θα ήθελε να είναι. Τα είχαν πει μεταξύ τους αυτά. Τα είχαν κανονίσει».
Σε ερώτηση για την κατάσταση της υγείας της, η ίδια απάντησε: «Η υγεία της εντάξει, εκτός από τα κινητικά προβλήματα, δεν έχει άλλα θέματα. Και λίγο το αναπνευστικό της».
Αναφερόμενη, τέλος, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη την απώλεια του συντρόφου της, η Σταυρίνα Ευστρατιάδη είπε: «Οι θεράποντες ιατροί μας είπαν, επειδή φτάνουν στα αυτιά της διάφορες πληροφορίες, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να φιλτράρουμε τα πάντα. Οπότε διαχειριζόμαστε την κατάσταση με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επειδή η Ζωζώ είναι πολύ ευαίσθητη, το διαχειριζόμαστε πολύ λεπτά το ζήτημα και θέλει και εκείνη και η επιθυμία της είναι αυτή, να το κλείσουμε εδώ. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Είναι λίγο βαρύ αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες».
