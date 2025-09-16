Ο Lil Nas X μπήκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά τη σύλληψή του
Ο ράπερ συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό και αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος
Ο Lil Nas X εισήχθη σε πρόγραμμα θεραπείας, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική του υγεία, μετά τη σύλληψή του.
Τον περασμένο Αύγουστο, ο 26χρονος ράπερ συνελήφθη, όταν εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και μπότες και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό και μία κατηγορία αντίστασης κατά της σύλληψης.
Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι του τον εκπροσώπησαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου ο δικαστής τροποποίησε τους όρους της σύλληψής του, ώστε να του επιτραπεί να υποβληθεί σε θεραπεία εκτός πολιτείας, σε άγνωστη τοποθεσία.
Η εγγύηση του παραμένει στα 75.000 δολάρια, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου. Στο δικαστήριο, ο συνήγορός του, Ντρου Φάιντλινγκ, τόνισε τη σημασία του να επικεντρωθεί η ομάδα του στην ευημερία του και διαβεβαίωσε ότι ο 28χρονος ράπερ θα καταφέρει να ξεπεράσει το περιστατικό.
Μετά τη σύλληψή του υπήρξαν αναφορές ότι Lil Nas X νοσηλεύτηκε για υπερβολική δόση ναρκωτικών, κάτι που ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ, διέψευσε κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι ο γιος του «σίγουρα δεν πήρε ναρκωτικά» και ότι έχει «μετανιώσει πολύ για ό,τι συνέβη». «Θα λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται· απλώς κρατήστε τον στις προσευχές σας. Δώστε του την ίδια χάρη και έλεος που προσφέρει ο Θεός σε όλους», είχε πει.
Lil Nas X is prioritizing both his physical and mental health after his wild butt-naked arrest last month ... by entering an inpatient treatment program.— TMZ (@TMZ) September 16, 2025
More details: https://t.co/s8bO5fIaGp pic.twitter.com/MwzbA2Eo4Y
