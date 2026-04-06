Ο Ιάσονας Μανδηλάς έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής ζήτησε από τον σύντροφό του να παντρευτούν σε ταξίδι τους στην Πράγα
Πρόταση γάμου στον σύντροφό του έκανε ο Ιάσονας Μανδηλάς, δημοσιεύοντας βίντεο από τη στιγμή που του προσέφερε ένα δαχτυλίδι.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του τη Δευτέρα 6 Απριλίου την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο βίντεο που κοινοποίησε, εμφανίζεται στην Πράγα μέσα σε ένα σκάφος. Κάποια στιγμή, ο Ιάσονας Μανδηλάς άνοιξε ένα μικρό κουτί, δίνοντας το κόσμημα στον σύντροφό του, Ηρόδοτο, ο οποίος είναι κτηνίατρος.
Όπως έγραψε ο καλλιτέχνης στη λεζάντα της ανάρτησής του, «είπε το ναι». Στο κλιπ καταγράφεται η συγκίνηση του ζευγαριού, με τους δύο άντρες να αγκαλιάζονται, ενώ ήταν συναισθηματικά φορτισμένοι.
Ο Ιάσονας Μανδηλάς είχε μιλήσει δημόσια για την ομοφοβική επίθεση που είχε δεχτεί στο παρελθόν, στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2022 ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου είχε αναφέρει ότι τρία ανήλικα αγόρια ηλικίας 14 ετών, του είχαν κάνει bullying με αφορμή τα βαμμένα του νύχια.
Όπως είχε πει: «Ήταν λίγο σοκαριστικό. Όλα έγιναν, επειδή είχα βάψει τα νύχια μου μαύρα. Ήταν 9 το βράδυ και μόλις είχα τελειώσει την πρόβα μου για το Pride, όπου και θα εμφανιστώ. Ήμουν στο μετρό του Περιστερίου και είπα να πάρω κάτι να φάω. Κάθομαι λοιπόν και παίζω με το κινητό μου και με πλησιάζουν τρία 14χρονα, το πολύ 1.69 και 50 κιλά, κρατώντας τσιγάρο. Με ρωτάει τότε ο ένας γιατί έχω βαμμένα νύχια. Εγώ του απαντάω: "Γιατί έτσι μου αρέσει. Πειράζει κανέναν;"».
Στη συνέχεια, το ένα από τα τρία αγόρια του έδειξε τα δικά του νύχια, που δεν ήταν βαμμένα και του τόνισε πως «έτσι είναι τα αντρίκια νύχια». Από τη μεριά του ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει: «Του απάντησα κι εγώ ότι τα δικά μου είναι αδερφίστικα και έτσι μου αρέσουν. Τι να κάνουμε; Κατάλαβα ότι πήγαινε να μου παίξει τσαμπουκά. Δεν μπορούσα με τίποτα να διανοηθώ ότι ένα παιδί 13-14 χρονών θα πήγαινε να κάνει bullying σε εμένα που είμαι 30, στις 9 το βράδυ σε μια πλατεία. Άρχισα να φορτώνω, αλλά λέω "ήρεμα". Ειπώθηκαν πολλά που δεν μπορούν να ειπωθούν τώρα για το πώς και τι κάνω στο κρεβάτι μου. Ο ένας ήταν έξαλλος, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι είμαι ομοφυλόφιλος. Σοκαρίστηκε. Οι άλλοι δύο συμμετείχαν πιο λίγο. Κάποια στιγμή ήρθε μια κυρία που με αναγνώρισε, είχε δει το coming out μου τον Δεκέμβριο και ήξερε την ιστορία μου και τότε, σηκώθηκαν κι έφυγαν».
