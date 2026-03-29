Χρήστος Νικολόπουλος: Μακάρι να μιμηθούν και άλλοι καλλιτέχνες τον τρόπο ζωής και την ερμηνεία της Μαρινέλλας
GALA
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για την απώλεια της Μαρινέλλας μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, ευχόμενος να υιοθετήσουν και άλλοι καλλιτέχνες τον τρόπο ζωής της και ερμηνείας της. Μιλώντας για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που πέθανε στα 87 της χρόνια, ο γνωστός συνθέτης τόνισε πως έχει να θυμάται πολλά από τη γνωριμία τους και ανέδειξε τον επαγγελματισμό που τη χαρακτήριζε.

Αναφερόμενος στην απώλεια της Μαρινέλλας, ο Χρήστος Νικολόπουλος δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», την Κυριακή 29 Μαρτίου: «Είναι ένα λυπηρό γεγονός για τον χώρο μας. Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Εγώ έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε, αυτή ήταν που άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια και στη συνέχεια τα ηχογραφήσαμε. Ήταν μία κυρία πραγματικά, τα λόγια της ήταν λίγα και σταράτα και με μεγάλο νόημα. Πραγματικά έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, λυπήθηκα πολύ βαθιά γι’ αυτή την απώλεια».

Δείτε το βίντεο


Ακολούθως, ο συνθέτης επισήμανε ότι πρωτοπόρησε ως καλλιτέχνιδα σε όλους τους τομείς: «Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Και στον τρόπο της εμφάνισής της και στις κινήσεις της. Πράγματι, ήταν η πρώτη. Εγώ δούλεψα τα πρώτα χρόνια του ξεκινήματός μου, τότε που άρχισε δειλά-δειλά να σηκώνεται, τα πρώτα της βήματα. Πράγματι ήταν πρωτοπόρα και είναι μεγάλη απώλεια για τον χώρο μας».

Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα της, ο Χρήστος Νικολόπουλος την περιέγραψε ως μια μεθοδική και πειθαρχημένη γυναίκα. «Πάντα μεθοδική σε ό,τι έκανε, το μελετούσε. Ήταν πειθαρχημένη, όταν ήταν λίγο άρρωστη άκουγε τον γιατρό και έπρεπε να κάνει αυστηρά ό,τι της έλεγε ο γιατρός. Σας είπα ότι μακάρι να μιμηθούν τον τρόπο ζωής της και την ερμηνεία της, και άλλοι καλλιτέχνες», κατέληξε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης