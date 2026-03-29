Η Κιμ Νόβακ δεν εγκρίνει τη Σίντνεϊ Σουίνι για πρωταγωνίστρια στη βιογραφική ταινία της: Ήταν εντελώς λάθος επιλογή
Δείχνει σέξι όλη την ώρα, ξεχωρίζει υπερβολικά από τη μέση και πάνω, δήλωσε δυσαρεστημένη η ηθοποιός

Δυσαρεστημένη με την επιλογή της Σίντνεϊ Σουίνι στον πρωταγωνιστικό ρόλο για τη βιογραφική ταινία της, είναι η Κιμ Νόβακ, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως πρόκειται για μία λάθος επιλογή. 

Η επερχόμενη δραματική ταινία «Scandalous», βασίζεται στη σχέση της ηθοποιού με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Η Σουίνι πρόκειται να υποδυθεί τη Νόβακ στην ταινία, ενώ ο Τζόνσον θα ενσαρκώσει τον Ντέιβις.

Η Νόβακ εξέφρασε την ανησυχία ότι η ταινία θα δώσει υπερβολική έμφαση στη σεξουαλική διάσταση της σχέσης της με τον Ντέιβις, ενώ στην πραγματικότητα, όπως τονίζει, ο δεσμός τους βασιζόταν στο ότι είχαν «τόσα πολλά κοινά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιαστεί ως σεξουαλική σχέση, γιατί η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει σέξι όλη την ώρα. Ξεχωρίζει υπερβολικά από τη μέση και πάνω. Ήταν εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί», δήλωσε η Κιμ Νόβακ στους Times.

Παρότι η Νόβακ παραμένει επιφυλακτική για το επερχόμενο φιλμ, η Σουίνι δήλωσε στο People τον Οκτώβριο του 2025 ότι αισθάνεται «απίστευτη τιμή» που θα ηγηθεί της ταινίας. «Νομίζω ότι η ιστορία της παραμένει πολύ επίκαιρη ακόμη και σήμερα, καθώς βίωσε το Χόλιγουντ και την έντονη κριτική γύρω από τις σχέσεις της, την προσωπική της ζωή και τον έλεγχο της εικόνας της. Και πιστεύω ότι, για μένα, μπορώ να ταυτιστώ με αυτό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η Νόβακ και ο Ντέιβις γνωρίστηκαν το 1956, όταν βρέθηκαν ως καλεσμένοι στο «The Steve Allen Show». Συνέχισαν να συναντιούνται τακτικά την επόμενη χρονιά, με τον Ντέιβις να επισκέπτεται το πλατό της ταινίας «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά σε έναν φιλανθρωπικό χορό για την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Καλιφόρνια και κατέληξαν να περάσουν μαζί τις γιορτές.

Το 1958, η σχέση τους έγινε γνωστή όταν ένας αρθρογράφος στο Σικάγο δημοσίευσε πληροφορίες για τη σύνδεσή τους, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται σύντομα να παντρευτούν. Η Νόβακ διέψευσε το δημοσίευμα και λίγες ημέρες αργότερα, ο Ντέιβις παντρεύτηκε τη Λορέι Γουάιτ. Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις έναν χρόνο. Η Νόβακ παντρεύτηκε αργότερα τον Ρίτσαρντ Τζόνσον το 1965. Το ζευγάρι χώρισε, αλλά ξαναπαντρεύτηκε μέχρι τον θάνατο του Μαλόι το 1976.
