Παίκτης από το Your Face Sounds Familiar της Βουλγαρίας ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και έγινε χαμός από... γαρύφαλλα, δείτε το βίντεο
Παίκτης από το Your Face Sounds Familiar της Βουλγαρίας ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και έγινε χαμός από... γαρύφαλλα, δείτε το βίντεο
Ο Βούλγαρος τραγούδησε το «Φαινόμενο» και πριν ξεκινήσει καλωσόρισε τον κόσμο με τη χαρακτηριστική ατάκα του Βασίλη Καρρά «Καλησπέρα και καλή βραδιά»
Τον Βασίλη Καρρά ενσάρκωσε παίκτης σε σόου στη Βουλγαρία, τραγουδώντας το κομμάτι του με τίτλο «Φαινόμενο».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και δημοσιεύτηκαν στο TikTok από πρόσφατο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar της γειτονικής χώρας, φαίνεται πως ο Έλληνας ερμηνευτής που έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023 έτυχε στον Μπορίς Κρίστοφ που συμμετέχει στον μουσικό διαγωνισμό.
Ο παίκτης αφού μεταμορφώθηκε εμφανισιακά ώστε να του μοιάζει, τραγούδησε το «Φαινόμενο» με απόλυτη επιτυχία, με Έλληνες να γράφουν στα σχόλια πως κατάφερε να τον πλησιάσει και στη φωνή.
Ο Κρίστοφ ξεκίνησε την εμφάνισή του με τη χαρακτηριστική έκφραση του Βασίλη Καρρά: «Καλησπέρα και καλή βραδιά».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και δημοσιεύτηκαν στο TikTok από πρόσφατο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar της γειτονικής χώρας, φαίνεται πως ο Έλληνας ερμηνευτής που έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023 έτυχε στον Μπορίς Κρίστοφ που συμμετέχει στον μουσικό διαγωνισμό.
Ο παίκτης αφού μεταμορφώθηκε εμφανισιακά ώστε να του μοιάζει, τραγούδησε το «Φαινόμενο» με απόλυτη επιτυχία, με Έλληνες να γράφουν στα σχόλια πως κατάφερε να τον πλησιάσει και στη φωνή.
Ο Κρίστοφ ξεκίνησε την εμφάνισή του με τη χαρακτηριστική έκφραση του Βασίλη Καρρά: «Καλησπέρα και καλή βραδιά».
«Έλα, τρομερός είναι», «Ίδιος», έγραφαν στα σχόλια, ενώ σχολίασαν και το γεγονός πως πέτυχε μέχρι και την ελληνική προφορά.
Δείτε ολόκληρη την εμφάνιση
Δείτε ολόκληρη την εμφάνιση
Στη συνέχεια, ο παίκτης του Your Face Sounds Familiar ανέβασε βίντεο για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του, χωρίς να έχει αλλάξει την εμφάνισή του. Η πρώτη φράση που αναφέρει στο βίντεο είναι η ίδια με την οποία ο Βασίλης Καρράς ξεκινούσε τις εμφανίσεις του. «Καλησπέρα και καλή βραδιά», ακούγεται να λέει.
Ο Βούλγαρος τραγουδιστής έκανε και σχετικές αναρτήσεις στο Instagram, μαζί με τους συμπαίκτες του.
